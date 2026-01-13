Chi è il nuovo allenatore del Real Madrid: tutto su Alvaro Arbeloa, il dopo Xabi-Alonso

Il cambio in panchina del Real Madrid segna una svolta inattesa nella stagione dei Blancos.
Con una nota ufficiale, la società guidata da Florentino Perez ha annunciato la fine dell’esperienza di Xabi Alonso come allenatore della prima squadra, decisione presa di comune accordo tra le parti, all’indomani della finale di Supercoppa di Spagna persa contro il Barcellona, nel Clasico.
Contestualmente, il Real Madrid ha reso noto il nome del successore attraverso un comunicato ufficiale: si tratta di Alvaro Arbeloa, che in estate aveva ereditato la guida tecnica del Real Madrid Castilla, la squadra B delle Merengues, dal Raul.