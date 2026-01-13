Chi è il nuovo allenatore del Real Madrid: tutto su Alvaro Arbeloa, il dopo Xabi-Alonso

Prima di diventare allenatore, Arbeloa è stato un terzino destro cresciuto nel vivaio madridista e protagonista con la prima squadra dal 2009 al 2016, periodo in cui ha collezionato 238 presenze e contribuito alla conquista di due Champions League, un Mondiale perClub, una Supercoppa Europea, una Supercoppa di Spagna, una Liga e due Coppe del Re.

Tra le due esperienze al Real Madrid, ha vissuto una parentesi al Liverpool dal 2007 al 2009, totalizzando 98 presenze, ma senza riuscire a vincere i trofei.

Con la Spagna ha disputato 56 partite, partecipando ai successi del Mondiale 2010 e degli Europei 2008 e 2012.