Chi è il nuovo allenatore del Chelsea: Michael Rosenior, il dopo Maresca

Il Chelsea ha ufficializzato il nuovo allenatore dopo l’addio a Enzo Maresca: la panchina dei Blues passa a Liam Rosenior, 41 anni, proveniente dallo Strasburgo.
L’annuncio è arrivato nel giorno dell’Epifania tramite comunicato del club londinese, che ha confermato la firma di un contratto fino al 2032.
Nelle prime dichiarazioni ai canali ufficiali del Chelsea, Rosenior ha parlato di “onore e orgoglio” e di una “vera fame di vittoria”, con l’impegno a dare tutto ogni giorno per riportare trofei a Stamford Bridge.
Ma chi è Liam Rosenior, il nuovo allenatore del Chelsea?