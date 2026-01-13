Chi è il nuovo allenatore del Chelsea: Michael Rosenior, il dopo Maresca

Nato a Londra il 9 luglio 1984, figlio dell’ex centravanti Leroy Rosenior, Liam Rosenior ha avuto una lunga carriera da difensore tra Championship e Premier League, con presenze soprattutto con Hull City e Fulham.

In totale ha collezionato 444 partite da professionista, di cui 141 in Premier League, prima di ritirarsi nel 2018 al Brighton a causa di un grave infortunio alla caviglia.

Proprio dopo il ritiro è iniziato il percorso in panchina: prima come vice nell’Under 23 del Brighton, poi nello staff di Phillip Cocu e successivamente di Wayne Rooney al Derby County.

Nel 2022 ha vissuto la prima esperienza da allenatore ad interim con il Derby, quindi la chiamata dell’Hull City, dove in 78 partite ha ottenuto 27 vittorie, 28 pareggi e 23 sconfitte, sfiorando i playoff di Championship prima dell’esonero per divergenze con il proprietario Acun Ilicali.