FBL-ITA-SERIEA-NAPOLI-GENOAAFP
Alessandro De Felice

Chi è il capitano del Napoli senza Di Lorenzo: la scelta di Conte tra Lobotka, Juan Jesus e Rrahmani

In attesa del ritorno di Di Lorenzo, Conte affida la fascia a Lobotka: l'allenatore del Napoli sceglie il centrocampista slovacco.

A Genova il Napoli dovrà fare a meno del suo capitano Giovanni Di Lorenzo, costretto a un lungo stop dopo la distorsione al ginocchio sinistro rimediata contro la Fiorentina e il successivo intervento al piede sinistro. 

L'assenza del terzino apre una questione delicata all’interno dello spogliatoio: la fascia da capitano

In un momento già segnato da numerosi infortuni, Antonio Conte ha individuato il giocatore chiamato a guidare la squadra in campo, una decisione che ribalta le prime ipotesi circolate nei giorni scorsi.

  • LA SCELTA DI CONTE

    Secondo il Corriere dello Sport, Antonio Conte ha deciso di affidare la fascia a Stanislav Lobotka.

    Il quotidiano parla di una scelta ponderata dal tecnico, che riconosce allo slovacco un ruolo centrale nel gioco e negli equilibri della squadra. 

    La fiducia dell’allenatore nasce dalla continuità di rendimento del centrocampista, elemento stabile e silenzioso all’interno dello spogliatoio.

  • GLI ALTRI INDIZIATI

    Nelle ore precedenti alla decisione, i segnali sembravano indirizzare verso Juan Jesus o verso il rientrante Amir Rrahmani

    Entrambi erano considerati opzioni credibili per esperienza e presenza nel gruppo, e il loro nome aveva alimentato il dibattito attorno alla nuova gerarchia interna. 

    Le indisponibilità, tra cui quella di Matteo Politano, spesso vice capitano, hanno ulteriormente ristretto le possibilità, prima che Conte sciogliesse definitivamente le riserve.

  • OUT DI LORENZO

    La perdita prolungata di Di Lorenzo obbliga il Napoli a riorganizzare non solo la difesa ma anche la leadership in campo. 

    Il terzino deve fermarsi per diverse settimane dopo il trauma distorsivo al ginocchio sinistro subito contro la Fiorentina e il successivo intervento al piede per risolvere un fastidio cronico diventato insostenibile. 

  • TOCCA A LOBOTKA

    In occasione della trasferta contro il Genoa, sarà Lobotka a indossare la fascia. 

    Una decisione che segna un passaggio significativo nelle dinamiche interne e che arriva in una fase di grande difficoltà per la squadra di Antonio Conte. 

    Con il centrocampista pronto a guidare gli azzurri, il Napoli prova a trovare stabilità e ordine in un momento reso complicato dagli infortuni e dall’assenza del suo capitano.

