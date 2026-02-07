Chi è il capitano del Napoli senza Di Lorenzo: la scelta di Conte tra Lobotka, Juan Jesus e Rrahmani

A Genova il Napoli dovrà fare a meno del suo capitano Giovanni Di Lorenzo, costretto a un lungo stop dopo la distorsione al ginocchio sinistro rimediata contro la Fiorentina e il successivo intervento al piede sinistro.
L'assenza del terzino apre una questione delicata all’interno dello spogliatoio: la fascia da capitano.
In un momento già segnato da numerosi infortuni, Antonio Conte ha individuato il giocatore chiamato a guidare la squadra in campo, una decisione che ribalta le prime ipotesi circolate nei giorni scorsi.