Chi è Hogh, il bomber del Bodo/Glimt che ha segnato contro Inter, City e Atletico: in estate sarà bagarre

Dopo aver segnato una doppietta utile a battere il Manchester City, Kasper Hogh è finito nel mirino dei club inglesi e non. Niente di più scontato, considerando quanto l'attaccante danese stia dimostrando settimana dopo settimana di avere tutte le qualità per giocare in un grande campionato. L'estate 2026 potrebbe vedere il bomber scandinavo in Premier, nonchè in Bundesliga, dove si stanno registrando i maggiori interessamenti.
Tra le squadre colpite da Hogh, in termini di goal subiti, c'è anche l'Inter, k.o nell'andata dei playoff di Champions: la sfida contro Lautaro e compagni ha visto l'ex Randers come migliore in campo, considerando non solo la rete segnata, ma anche il doppio assist nel 3-1 finale andato in scena in casa del Bodo/Glimt.
Prima dell'Inter, inoltre, Hogh era riuscito a battere anche il Manchester City con una doppietta fondamentale per il 3-1 finale, nonchè l'Atletico con un'ulteriore rete essenziale per il 2-1 di Madrid.