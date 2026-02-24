Chi è Hogh, il bomber del Bodo/Glimt che ha segnato contro Inter, City e Atletico: in estate sarà bagarre

Ora Hogh è sulla cresta dell'onda, ma guai a pensare che la Champions League 2025/2026 sia stata entusiasmante sin dalle prime battute. Nei primi sei incontri del girone unico, infatti, l'ex Randers è rimasto a secco nonostante fosse sempre titolare, in una squadra capace di segnare comunque nove goal anche senza di lui.

Hogh, inoltre, aveva sbagliato due rigori, tanto che i tifosi cominciavano a credere che la sua Champions si sarebbe conclusa senza alcuna rete.

Come spesso accade con gli attaccanti, in ogni angolo del pianeta, una volta sbloccatisi tutto migliora: quattro goal in tre partite e due assist, tutti dati decisivi per sei punti nel girone unico e la vittoria dell'andata nei playoff contro l'Inter.