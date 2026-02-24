Goal.com

Francesco Schirru

Chi è Hogh, il bomber del Bodo/Glimt che ha segnato contro Inter, City e Atletico: in estate sarà bagarre

Autore di quattro goal nelle ultime tre partite di Champions, l'attaccante danese è diventato un bomber letale dopo essere sbarcato in terra norvegese.

Dopo aver segnato una doppietta utile a battere il Manchester City, Kasper Hogh è finito nel mirino dei club inglesi e non. Niente di più scontato, considerando quanto l'attaccante danese stia dimostrando settimana dopo settimana di avere tutte le qualità per giocare in un grande campionato. L'estate 2026 potrebbe vedere il bomber scandinavo in Premier, nonchè in Bundesliga, dove si stanno registrando i maggiori interessamenti.

Tra le squadre colpite da Hogh, in termini di goal subiti, c'è anche l'Inter, k.o nell'andata dei playoff di Champions: la sfida contro Lautaro e compagni ha visto l'ex Randers come migliore in campo, considerando non solo la rete segnata, ma anche il doppio assist nel 3-1 finale andato in scena in casa del Bodo/Glimt.

Prima dell'Inter, inoltre, Hogh era riuscito a battere anche il Manchester City con una doppietta fondamentale per il 3-1 finale, nonchè l'Atletico con un'ulteriore rete essenziale per il 2-1 di Madrid.

  • BOMBER SUI FIORDI

    Classe 2000, 26 anni il prossimo dicembre, Hogh non aveva mai avuto roboanti dati realizzativi in patria. Lasciata la Danimarca, però, ha dimostrato di poter essere un bomber di prima fascia, per il quale nel prossimo mercato estivo ci sarà sicuramente bagarre.

    C'è comunque da dire che Hogh non aveva giocato poi tanto in Danimarca, mentre in Norvegia ha cominciato ad essere impiegato con regolarità: dopo le 5 reti in 14 gare con lo Stabaek il passaggio al Bodo, avvenuto nel 2024, ha cambiato la sua storia.

    Nel giro di due anni Stabaek ha segnato 43 reti in 84 partite ufficiali, riuscendo ad avere un'ottima media europea: 13 goal in 29 gare ufficiali tra Champions ed Europa League, 4 dei quali nel girone unico 2025/2026.

  • CAMBIARE ROTTA

    Ora Hogh è sulla cresta dell'onda, ma guai a pensare che la Champions League 2025/2026 sia stata entusiasmante sin dalle prime battute. Nei primi sei incontri del girone unico, infatti, l'ex Randers è rimasto a secco nonostante fosse sempre titolare, in una squadra capace di segnare comunque nove goal anche senza di lui.

    Hogh, inoltre, aveva sbagliato due rigori, tanto che i tifosi cominciavano a credere che la sua Champions si sarebbe conclusa senza alcuna rete. 

    Come spesso accade con gli attaccanti, in ogni angolo del pianeta, una volta sbloccatisi tutto migliora: quattro goal in tre partite e due assist, tutti dati decisivi per sei punti nel girone unico e la vittoria dell'andata nei playoff contro l'Inter.

  • IRLANDA E INGHILTERRA

    Lo scorso gennaio si è parlato di Hogh in relazione a diverse squadre britanniche, ma nelle ultime settimane si sono aggiunte anche delle voci riguardo la Bundesliga.

    Tra le squadre interessate ad Hogh c'è il Celtic, ma anche club che punterebbero su di lui in caso di promozione in Premier League: su tutte il Wrexham di Ryan Reynolds e l'Ipswich.

    La Champions League delle ultime settimane ha permesso a Hogh di salire di livello, tanto che nei prossimi mesi salirà anche lo status delle squadre interessate.

  • UN POSTO NELLA DANIMARCA

    Con questa esplosione in Champions League, Hogh è finito anche nel taccuino della rappresentativa danese, che fin qui non ha dato alcuna chance all'ex Aalborg.

    In campo solamente con le Nazionali danesi giovanili, Hogh potrebbe avere una prima chance nei playoff dei Mondiali 2026, in cui la rappresentativa di Hojlund e compagni affronterà la Macedonia del Nord ed eventualmente una tra Repubblica Ceca e Irlanda.

    Qualora il ct Riemer non decida di puntare su di lui, per Hogh potrebbe esserci una convocazione nel corso del 2026, magari dopo la Coppa del Mondo con o senza la Danimarca.

