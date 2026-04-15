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Chi è Hector Fort, la possibile contropartita del Barcellona nell'affare Bastoni con l'Inter

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Hector Fort potrebbe lasciare il Barcellona per approdare all'Inter nell'affare Bastoni: tutto sul giovane difensore spagnolo.

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Alessandro Bastoni potrebbe lasciare l'Inter al termine di questa stagione: sulle tracce del difensore italiano c'è, come noto da tempo, il Barcellona.

L'interesse blaugrana non è affatto un mistero, così come la volontà di abbassare l'esborso economico inserendo un altro giocatore all'interno dell'operazione: come riportato da Matteo Moretto, questa contropartita tecnica potrebbe essere Hector Fort.

I nerazzurri, infatti, avrebbero aperto a questo scenario, apprezzando le doti di colui che potrebbe finire a Milano in vista del 2026/27.

  • CHI È HECTOR FORT

    Classe 2006, Hector Fort nasce e cresce a Barcellona dove nel 2013 entra all'interno della prestigiosa Masia: qui fa tutta la trafila e arriva anche a sfidare la Primavera dell'Inter in Youth League nel 2023 (in campo c'era anche Pio Esposito).

    L'esordio in prima squadra arriva a dicembre di quell'anno contro l'Anversa in Champions League, mentre a fine gennaio 2024 è tempo del debutto in Liga al cospetto del Villarreal.

    Al termine della stagione 2024/25 viene ceduto in prestito all'Elche, formazione neopromossa in Liga.

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  • DOVE GIOCA HECTOR FORT

    Destro di piede, Hector Fort è un terzino in grado di adattarsi anche sull'out sinistro, senza dimenticare la possibilità di ricoprire il ruolo di esterno in posizione più avanzata.

    In caso di conferma del 3-5-2 anche nella prossima stagione, all'Inter potrebbe adattarsi come 'braccetto' difensivo oppure come quinto di centrocampo; tutto cambierebbe qualora Chivu decidesse di passare alla difesa a quattro, schema molto più congeniale a Hector Fort.

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  • I NUMERI DI HECTOR FORT ALL'ELCHE

    Due goal e altrettanti assist in dodici partite con la maglia dell'Elche per Hector Fort, vittima però di un grave infortunio a una spalla che lo sta tenendo ai box da ormai da fine dicembre.

    Problema che comunque non mina le caratteristiche tecniche di uno dei migliori talenti emersi dalla Masia negli ultimi anni: possibile occasione in grado di fare al caso dell'Inter qualora Bastoni dovesse effettivamente salutare.

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