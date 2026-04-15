Chi è Hector Fort, la possibile contropartita del Barcellona nell'affare Bastoni con l'Inter

Alessandro Bastoni potrebbe lasciare l'Inter al termine di questa stagione: sulle tracce del difensore italiano c'è, come noto da tempo, il Barcellona.
L'interesse blaugrana non è affatto un mistero, così come la volontà di abbassare l'esborso economico inserendo un altro giocatore all'interno dell'operazione: come riportato da Matteo Moretto, questa contropartita tecnica potrebbe essere Hector Fort.
I nerazzurri, infatti, avrebbero aperto a questo scenario, apprezzando le doti di colui che potrebbe finire a Milano in vista del 2026/27.