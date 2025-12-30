Chi è Guido Rodriguez, il centrocampista del West Ham che interessa alla Juventus: può arrivare a gennaio

Guido Rodriguez vanta una lunga carriera, le cui tappe principali sono state in Messico e in Spagna. Dopo essere cresciuto nel River Plate, fino alla prima squadra del club argentino, ha avuto breve esperienze al Defensa e al Club Tijuana.

Poi il trasferimento all'America; con il club messicano è stato per oltre tre stagioni (121 presenze) attirando su di sé i riflettori e ricevendo la chiamata del Betis Siviglia.

A 26 anni arriva in Europa e in Liga riesce ad avere un buon impatto, soprattutto a partire dalla seconda stagione dove diventa un titolare della squadra. Cinque stagioni con il Betis (173 presenze) prima di trasferirsi in Premier League, al West Ham.

Con gli Hammers sta vivendo la sua seconda stagione, non senza difficoltà però.