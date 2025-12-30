Chi è Guido Rodriguez, il centrocampista del West Ham che interessa alla Juventus: può arrivare a gennaio

Una priorità chiara a tutti alla Continassa, la Juventus ha bisogno di almeno un centrocampista e dovrà arrivare già nel mercato invernale, senza aspettare giugno.
Il club bianconero si sta muovendo sondando diversi profili in Italia ma anche all'estero. E proprio dall'estero l'ultima idea della dirigenza, come riferisce Sky Sport, porta al 31enne Guido Rodriguez, centrocampista del West Ham.
L'argentino rappresenta un'opportunità di mercato considerando che la Juventus difficilmente farà grandi investimenti nella prossima sessione. Ma perché interessa proprio lui ai bianconeri?