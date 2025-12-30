Pubblicità
Guido Rodriguez West HamGetty Images
Andrea Ajello

Chi è Guido Rodriguez, il centrocampista del West Ham che interessa alla Juventus: può arrivare a gennaio

La Juventus vuole rinforzarsi a centrocampo nel mercato di gennaio: nella lista spunta l'argentino Guido Rodriguez. Il paragone con Busquets e la Coppa del Mondo vinta, ecco chi è il nuovo obiettivo del club bianconero.

Una priorità chiara a tutti alla Continassa, la Juventus ha bisogno di almeno un centrocampista e dovrà arrivare già nel mercato invernale, senza aspettare giugno. 

Il club bianconero si sta muovendo sondando diversi profili in Italia ma anche all'estero. E proprio dall'estero l'ultima idea della dirigenza, come riferisce Sky Sport, porta al 31enne Guido Rodriguez, centrocampista del West Ham.


L'argentino rappresenta un'opportunità di mercato considerando che la Juventus difficilmente farà grandi investimenti nella prossima sessione. Ma perché interessa proprio lui ai bianconeri? 

  • LA CARRIERA DI GUIDO RODRIGUEZ

    Guido Rodriguez vanta una lunga carriera, le cui tappe principali sono state in Messico e in Spagna. Dopo essere cresciuto nel River Plate, fino alla prima squadra del club argentino, ha avuto breve esperienze al Defensa e al Club Tijuana. 

    Poi il trasferimento all'America; con il club messicano è stato per oltre tre stagioni (121 presenze) attirando su di sé i riflettori e ricevendo la chiamata del Betis Siviglia. 

    A 26 anni arriva in Europa e in Liga riesce ad avere un buon impatto, soprattutto a partire dalla seconda stagione dove diventa un titolare della squadra. Cinque stagioni con il Betis (173 presenze) prima di trasferirsi in Premier League, al West Ham.

    Con gli Hammers sta vivendo la sua seconda stagione, non senza difficoltà però. 

  • IL MONDIALE VINTO CON L'ARGENTINA

    Il centrocampista classe 1994 vanta 30 presenze con la Nazionale argentina, di cui ha iniziato a farne parte in maniera stabile dal 2019. Praticamente sempre convocato fino a settembre 2024, data della sua ultima chiamata in Nazionale. 

    Ha fatto parte della rosa che ha vinto il Mondiale nel 2022 in Qatar, scendendo anche in campo. Una presenza per Guido Rodriguez in quella Coppa del Mondo, ai gironi contro il Messico, dove partì titolare. 

  • POCHISSIMI MINUTI IN STAGIONE

    Rodriguez sta vivendo una stagione complicata in Premier e in generale non è riuscito a conquistare centralità nel West Ham da quando è arrivato un  anno e mezzo fa. 

    Nel primo anno in Inghilterra 24 presenze ma con poco più di 1000 minuti totali. Va peggio nella stagione 2025/2026 dove è sceso in campo in sole sei occasioni disputando in totale appena 250 minuti. 

    Una situazione che quindi potrebbe portarlo lontano dal West Ham già nelle prossime settimane, in cerca di maggior spazio. 

  • LE CARATTERISTICHE DI GUIDO RODRIGUEZ

    La Juventus sta pensando a centrocampisti che hanno caratteristiche differenti tra di loro; il club bianconero passa da un profilo come Davide Frattesi, bravissimo nell'inserimento, a giocatori più tecnici e di regia come appunto è Guido Rodriguez. 

    L'argentino è stato paragonato in passato a Sergio Busquets per come interpreta il ruolo in campo, davanti alla difesa. Un uomo d'ordine che in effetti alla Juventus manca, con solo Locatelli che si avvicina in parte a questo tipo di giocatore. 

    Rodriguez ha il contratto in scadenza a giugno ma già a gennaio può lasciare il West Ham ad un prezzo molto basso. Anche per questo il club bianconero lo sta valutando, rappresenta un'occasione di mercato a costi molto contenuti. 

