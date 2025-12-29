Chi è Gonzalo Garcia, l'attaccante del Real Madrid che piace alla Juventus come vice Yildiz

Nato e cresciuto a Madrid, dopo aver percorso tutte le giovanili della cantera del Real Madrid - fatta eccezione per un paio di stagioni al Maiorca - Gonzalo García ha raggiunto la prima squadra nella stagione 2023/24, collezionando le prime due presenze tra i professionisti.

Nell’annata successiva ha trascorso gran parte della stagione con il Real Madrid Castilla, la seconda squadra, mettendosi in grande evidenza con 25 goal in 36 partite. Numeri che gli sono valsi la convocazione al Mondiale per Club con la prima squadra.

Durante l’estate ha avuto l’occasione di dimostrare il proprio valore: complice anche la condizione non ottimale di Mbappé, il classe 2004 si è preso la scena con quattro goal e un assist in sei presenze, andando a segno anche contro la Juventus agli ottavi e il Borussia Dortmund ai quarti, prima del pesante ko per 4-0 contro il PSG.

Rimasto nella capitale spagnola, fin qui ha però trovato pochissimo spazio sotto la gestione di Xabi Alonso: appena 330 minuti complessivi in 17 presenze tra tutte le competizioni, senza riuscire a trovare la via della rete.