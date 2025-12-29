Pubblicità
Gonzalo Garcia Real MadridGetty Images
Michael Baldoin

Chi è Gonzalo Garcia, l'attaccante del Real Madrid che piace alla Juventus come vice Yildiz

La Juventus punta a rinforzarsi nel mercato di gennaio e valuta l'acquisto di un giocatore da alternare ad Yildiz sul centrosinistra: l'ultima idea porta al classe 2004 del Real Madrid.

Dall’arrivo di Luciano Spalletti in panchina, la Juventus ha ritrovato quella continuità di risultati che mancava da tempo.

Restano però alcune criticità strutturali nella rosa, e il mercato di gennaio può rappresentare un’occasione importante per intervenire.

Tra i ruoli monitorati in vista del mercato di riparazione c’è quello del vice-Yildiz e, secondo Sky Sport, i bianconeri avrebbero messo nel mirino un profilo di spessore: Gonzalo García del Real Madrid.

  • CHI È GONZALO GARCIA?

    Nato e cresciuto a Madrid, dopo aver percorso tutte le giovanili della cantera del Real Madrid - fatta eccezione per un paio di stagioni al Maiorca - Gonzalo García ha raggiunto la prima squadra nella stagione 2023/24, collezionando le prime due presenze tra i professionisti.

    Nell’annata successiva ha trascorso gran parte della stagione con il Real Madrid Castilla, la seconda squadra, mettendosi in grande evidenza con 25 goal in 36 partite. Numeri che gli sono valsi la convocazione al Mondiale per Club con la prima squadra.

    Durante l’estate ha avuto l’occasione di dimostrare il proprio valore: complice anche la condizione non ottimale di Mbappé, il classe 2004 si è preso la scena con quattro goal e un assist in sei presenze, andando a segno anche contro la Juventus agli ottavi e il Borussia Dortmund ai quarti, prima del pesante ko per 4-0 contro il PSG.

    Rimasto nella capitale spagnola, fin qui ha però trovato pochissimo spazio sotto la gestione di Xabi Alonso: appena 330 minuti complessivi in 17 presenze tra tutte le competizioni, senza riuscire a trovare la via della rete.

  • RUOLO E CARATTERISTICHE TECNICHE

    Gonzalo García si è preso la scena nell’ultimo Mondiale per Club agendo da prima punta, pur non essendo un centravanti di manovra in senso classico.

    Il classe 2004 ama svariare su tutto il fronte offensivo, si sacrifica molto anche in fase di non possesso e non rinuncia all’appuntamento con il goal.

    In questa stagione è stato impiegato prevalentemente da punta centrale, ma nel corso della sua carriera ha ricoperto anche il ruolo di ala, sia a destra sia a sinistra, oltre a quello di trequartista.

  • IDEA PER LA JUVENTUS A GENNAIO

    Poco minutaggio e la volontà di trovare un ambiente capace di valorizzarlo: è da qui che nasce l’idea della Juventus in vista del mercato di gennaio.

    I bianconeri, ancora impegnati su tutti i fronti, vogliono offrire a Spalletti un’alternativa di qualità a Yildiz, attualmente l’unico giocatore senza un vero ricambio.

    Nel gioco delle coppie, infatti, le altre soluzioni offensive sono già definite - Openda-David e Conceicao-Zhegrova - mentre sulla corsia mancina c’è al momento il solo talento turco.

  • OPERAZIONE ALLA 'NICO PAZ-COMO'?

    L'idea alla base dell’operazione ricalca una strategia che il Real Madrid ha spesso utilizzato negli ultimi anni.

    Cessione a titolo definitivo a un prezzo contenuto - come avvenuto per Brahim Díaz al Milan o Nico Paz al Como - con l’inserimento di una clausola di recompra.

    La Juventus valuterà quindi questa pista, anche perché difficilmente i Blancos si priveranno del classe 2004 senza mantenere una qualche forma di controllo sul suo futuro.

