La Juventus ha messo le mani sul giovanissimo Francisco Barido: chi è il classe 2008 del Boca Juniors, ruolo e caratteristiche.

Scovare nuovo Matias Soulé. Questa, in pratica, è l'intenzione della Juventus con Francisco Barido, trequartista delle giovanili del Boca Juniors che i bianconeri stanno per portare in Italia.

Con Soulé, giocare d'anticipo ha funzionato: il mancino è oggi una delle realtà più belle e sorprendenti della Serie A, fa magie con la maglia del Frosinone e spera di potersi giocare le proprie carte a Torino a partire dalla prossima stagione.

Barido ha la stessa nazionalità: è argentino. E, come Soulé, è destinato a conoscere il mondo Juve ben prima di tanti suoi colleghi, venendo comunque aggregato in un primo momento alle giovanili.