Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Filippo ManéGetty Images
Andrea Ajello

Chi è Filippo Mané, l'italiano del Borussia Dortmund titolare contro l'Inter in Champions League

C'è anche un italiano a sfidare l'Inter in Europa: si tratta di Filippo Mané, difensore che da anni gioca nel Borussia Dortmund.

Pubblicità

Non solo Francesco Acerbi e Federico Dimarco, c'è un altro italiano che scende in campo nella sfida tra Borussia Dortmund ed Inter, in Champions League. Non gioca però nei nerazzurri ma nella squadra tedesca.

Filippo Mané, classe 2005, che da tempo gioca nel Dortmund, avrà l'occasione di affrontare l'Inter giocando titolare, al centro della difesa. Un grande momento per l'italiano, che esordisce in Champions League e lo fa proprio contro una squadra del suo paese. 

Ma chi è Mané? Alla scoperta del talento del Dortmund. 

  • DALL'ITALIA ALLA GERMANIA: CHI È FILIPPO MANÈ

    Filippo Calixte Mané è un classe 2005 e compirà 21 anni a marzo. Cresciuto calcisticamente in Italia, dove si è diviso tra Novara, club nel quale è stato per sei anni e Sampdoria, con cui ha giocato fino alla Primavera. 

    Poi, nel 2022 la svolta, non solo di carriera ma proprio di vita; Mané ha deciso di lasciare l'Italia e andare in Germania, accettando la chiamata prestigiosa del Borussia Dortmund. 

    Una scelta che sta ripagando adesso visto lo sviluppo che sta avendo, come dimostra la chance da titolare in Champions League. 

    • Pubblicità

  • IL PERCORSO AL BORUSSIA DORTMUND

    Mané è arrivato in Germania quando non era ancora maggiorenne; il Dortmund ha deciso di puntarci con un percorso passo dopo passo che  aveva l'obiettivo di portarlo poi in prima squadra. 

    Prime presenze in Under 17, poi subito il passaggio nell'Under 19 con cui vince al primo tentativo il campionato di categoria e si mette in luce in Youth League.

    Nel 2024 il salto nella seconda squadra del club, con qualche presenza nella terza divisone tedesca. In questa stagione si è diviso tra la seconda squadra giallonera e la prima, con cui ha esordito ad agosto, nella Coppa di Germania e poi anche in Bundesliga. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ESORDIO IN CHAMPIONS LEAGUE

    Mané ha quindi già avuto modo di confrontarsi con la Bundesliga; 4 presenze per lui con la prima squadra, di cui due da titolare. Ancora però non aveva esordito in Champions League.

    Contro l'Inter quindi una doppia emozione, affrontare una delle grandi squadre italiane e giocare per la prima volta nella massima competizione europea. Niko Kovac ha scelto di dargli questa grande occasione, in una partita che conta comunque per la classifica. 

  • IL RUOLO DI MANÈ

    Mané è stato schierato al centro della difesa contro l'Inter; l'italiano infatti è un difensore, dotato di un grande fisico (è alto 188 cm). Forte nei duelli aerei ma anche bravo nell'impostazione da dietro, attraverso la quale si è messo in mostra nei vari settori giovanili.

    Oltre al ruolo di difensore centrale, Mané è stato impiegato in alcune occasioni anche come terzino destro. 

  • Pubblicità
    Pubblicità
Bundesliga
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
FC Heidenheim crest
FC Heidenheim
HDH
Serie A
Cremonese crest
Cremonese
CRE
Inter crest
Inter
INT
0