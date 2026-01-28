Chi è Filippo Mané, l'italiano del Borussia Dortmund titolare contro l'Inter in Champions League

Filippo Calixte Mané è un classe 2005 e compirà 21 anni a marzo. Cresciuto calcisticamente in Italia, dove si è diviso tra Novara, club nel quale è stato per sei anni e Sampdoria, con cui ha giocato fino alla Primavera.

Poi, nel 2022 la svolta, non solo di carriera ma proprio di vita; Mané ha deciso di lasciare l'Italia e andare in Germania, accettando la chiamata prestigiosa del Borussia Dortmund.

Una scelta che sta ripagando adesso visto lo sviluppo che sta avendo, come dimostra la chance da titolare in Champions League.