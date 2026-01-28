Chi è Filippo Mané, l'italiano del Borussia Dortmund titolare contro l'Inter in Champions League

Non solo Francesco Acerbi e Federico Dimarco, c'è un altro italiano che scende in campo nella sfida tra Borussia Dortmund ed Inter, in Champions League. Non gioca però nei nerazzurri ma nella squadra tedesca.
Filippo Mané, classe 2005, che da tempo gioca nel Dortmund, avrà l'occasione di affrontare l'Inter giocando titolare, al centro della difesa. Un grande momento per l'italiano, che esordisce in Champions League e lo fa proprio contro una squadra del suo paese.
Ma chi è Mané? Alla scoperta del talento del Dortmund.