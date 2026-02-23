Chi è Eddie Brock, prima volta a Sanremo: canzoni, carriera e testo di 'Avvoltoi'

Cantante indie pop, Eddie Brock ha all'attivo un album studio pubblicato nel 2025, ovvero 'Amarsi è la rivoluzione'. Due anni prima, inoltre, l'artista romano aveva dato alla luce l'EP 'Roma dorme'.

Il più grande successo di Eddie Brock è 'Non è mica te', pubblicato la scorsa estate. 'Tarocchi' e 'Lei non sa' sono le altre tracce maggiormente note, con il brano del Festival, 'Avvoltoi', che diventerà di gran lunga il più ascoltato in questo inverno.