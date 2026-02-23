Goal.com
Eddie Brock Sanremo
Chi è Eddie Brock, prima volta a Sanremo: canzoni, carriera e testo di 'Avvoltoi'

Il cantante, che partecipa per la prima vola al Festival, si è ispirato alla Marvel per scegliere il suo pseudonimo. Nel 2025 ha pubblicato il suo primo album studio.

  • VERO NOME E ORIGINI DELLO PSEUDONIMO

    Romano classe 1997, Edoardo Iaschi ha scelto il nome Eddie Brock per la sua carriera musicale come omaggio a un personaggio della Marvel, ovvero l'alter ego di Venom.

    Eddie Brock, interpretato da Tom Hardy nella serie cinematografica dei Venom, flop di cristica e successo di pubblico, ha raccontato la scelta del suo pseudonimo a Rockol: "Da bambino sfruttavo le qualità di mio zio fumettista per farmi disegnare Venom, il mio personaggio preferito, l'alter ego di Eddie Brock. Da quel momento è nato il mio nome".

  • CARRIERA E CANZONI

    Cantante indie pop, Eddie Brock ha all'attivo un album studio pubblicato nel 2025, ovvero 'Amarsi è la rivoluzione'. Due anni prima, inoltre, l'artista romano aveva dato alla luce l'EP 'Roma dorme'.

    Il più grande successo di Eddie Brock è 'Non è mica te', pubblicato la scorsa estate. 'Tarocchi' e 'Lei non sa' sono le altre tracce maggiormente note, con il brano del Festival, 'Avvoltoi', che diventerà di gran lunga il più ascoltato in questo inverno.

  • IL TESTO DI 'AVVOLTOI'

    Ci ho provato lo sai

    Ma non riesco a non pensare a un noi

    Tanto so già che cosa dirai

    Rovineremmo tutto

    La nostra amicizia

    Vale più di così

    E fingendo

    Che nessuno dei due lo sapesse

    A far finta che non ci sia niente

    Mi mordo la lingua fino a sanguinare

    Ripetendoti che

    Ma se lo sai

    Che scegli sempre quello che ti farà male

    E resti sola dentro un letto da rifare

    Perché è più facile per te farti spogliare

    Che spogliarti il cuore

    Le parole si annodano in gola

    E ti asciugo il mascara che cola

    Per quell’uomo che non vale niente

    E ci caschi ancora e ancora

    Sei tu

    Che non impari mai

    E ci vai a letto

    E poi torni da me a piangere sul petto

    Bella come sei

    Non potrai fidarti mai

    Ma se lo sai

    Che scegli sempre quello che ti farà male

    E resti sola dentro un letto da rifare

    Perché è più facile per te farti spogliare

    Spogliare

    Spogliare

    È inutile che perdi il tempo

    Consumandoti quegli occhi

    Così belli

    Piangendo per quel bastardo

    Dicono sempre di esser degli eroi

    Ma ti girano intorno come avvoltoi

    Na na na na na na

    Na na na na na na

    Ma se lo sai

    Che scegli sempre quello che ti farà male

    E resti sola dentro un letto da rifare

    Per la paura che ti fa sempre scappare

    Da tutto questo amore

0