Chi è Eddie Brock, prima volta a Sanremo: canzoni, carriera e testo di 'Avvoltoi'
VERO NOME E ORIGINI DELLO PSEUDONIMO
Romano classe 1997, Edoardo Iaschi ha scelto il nome Eddie Brock per la sua carriera musicale come omaggio a un personaggio della Marvel, ovvero l'alter ego di Venom.
Eddie Brock, interpretato da Tom Hardy nella serie cinematografica dei Venom, flop di cristica e successo di pubblico, ha raccontato la scelta del suo pseudonimo a Rockol: "Da bambino sfruttavo le qualità di mio zio fumettista per farmi disegnare Venom, il mio personaggio preferito, l'alter ego di Eddie Brock. Da quel momento è nato il mio nome".
CARRIERA E CANZONI
Cantante indie pop, Eddie Brock ha all'attivo un album studio pubblicato nel 2025, ovvero 'Amarsi è la rivoluzione'. Due anni prima, inoltre, l'artista romano aveva dato alla luce l'EP 'Roma dorme'.
Il più grande successo di Eddie Brock è 'Non è mica te', pubblicato la scorsa estate. 'Tarocchi' e 'Lei non sa' sono le altre tracce maggiormente note, con il brano del Festival, 'Avvoltoi', che diventerà di gran lunga il più ascoltato in questo inverno.
IL TESTO DI 'AVVOLTOI'
Ci ho provato lo sai
Ma non riesco a non pensare a un noi
Tanto so già che cosa dirai
Rovineremmo tutto
La nostra amicizia
Vale più di così
E fingendo
Che nessuno dei due lo sapesse
A far finta che non ci sia niente
Mi mordo la lingua fino a sanguinare
Ripetendoti che
Ma se lo sai
Che scegli sempre quello che ti farà male
E resti sola dentro un letto da rifare
Perché è più facile per te farti spogliare
Che spogliarti il cuore
Le parole si annodano in gola
E ti asciugo il mascara che cola
Per quell’uomo che non vale niente
E ci caschi ancora e ancora
Sei tu
Che non impari mai
E ci vai a letto
E poi torni da me a piangere sul petto
Bella come sei
Non potrai fidarti mai
Ma se lo sai
Che scegli sempre quello che ti farà male
E resti sola dentro un letto da rifare
Perché è più facile per te farti spogliare
Spogliare
Spogliare
È inutile che perdi il tempo
Consumandoti quegli occhi
Così belli
Piangendo per quel bastardo
Dicono sempre di esser degli eroi
Ma ti girano intorno come avvoltoi
Na na na na na na
Na na na na na na
Ma se lo sai
Che scegli sempre quello che ti farà male
E resti sola dentro un letto da rifare
Per la paura che ti fa sempre scappare
Da tutto questo amore
