Chi è Devin Ozek, il direttore sportivo del Fenerbahce: dal Bayer Leverkusen “invincibile” al nuovo progetto vincente in Turchia

L’Italia, per Ozek, è “uno dei mercati più stimolanti” perché qui “il calciatore è ancora visto come una stella”.

"Ci si incontra molte volte prima di chiudere una trattativa” e la frase tipica è “Vieni a Milano e poi vediamo”, mentre in Germania “si preferiscono le call”; aggiunge che può accadere di ritrovarsi con “il triplo delle persone” attese e, senza appuntamenti fissati, anche “10 appuntamenti in un giorno”.

Ozek osserva inoltre che in Italia circolano “moltissime informazioni pubbliche” sui calciatori e che il giudizio sulla persona incide su quello delle prestazioni, e torna sul tema degli esuberi sostenendo che le squadre italiane hanno spesso difficoltà a liberarsene, nella sua valutazione riportata dall’intervista.

Sul Medio Oriente, Ozek spiega di essersi specializzato in un mercato con dinamiche diverse: “Non trattano per telefono, devi essere lì di persona”, e racconta di aver avuto anche 5 incontri senza parlare di calcio, per poi chiudere “in 5 minuti” al sesto.

Secondo il DS del Fenerbahce, l’idea “Ho un esubero, lo piazzo in Arabia” è sbagliata perché, avendo risorse enormi, “sono loro a poter scegliere” chi comprare, considerando il vincolo delle liste di calciatori locali da schierare.

In tema di operazioni, Ozek è stato l’artefice della prima cessione del Leverkusen verso quell’area, con l'ex Roma Sardar Azmoun ceduto allo Shabab Al-Ahli di Dubai, oggi allenato da Paulo Sousa.