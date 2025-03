Damion Downs, 20enne attaccante del Colonia nato in Germania, è stato preconvocato dagli USA: oggi gioca nella B tedesca.

Damion Downs spera di alleviare l'emergenza infortuni che ha colpito gli Stati Uniti in attacco.

Mauricio Pochettino ha preconvocato il 20enne del Colonia per la CONCACAF Nations League di fine marzo, mostrando di apprezzare il talento del ragazzo per metà tedesco e per metà 'made in USA'.

Un modo per tamponare i guai fisici dei vari Balogun e Pepi e valutare con calma i rientri recenti di Wright e Dike, nonché fornire un'alternativa al titolare attuale Josh Sargent.

Finora Downs a livello giovanile ha oscillato tra la nazionale statunitense e quella tedesca, il che significa che il suo futuro internazionale rimane incerto. Non c'è una strada chiara per guadagnarsi minuti da una parte o dall'altra. La nazionale statunitense, per la prima volta dopo tanto tempo, ha diversi candidati legittimi per il ruolo di attaccante principe, mentre la Germania… beh, è la Germania.

Chi è Downs? Panoramica sul baby bomber che oggi milita nella Serie B tedesca.