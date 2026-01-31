Chi è Curtis Jones e perché l'Inter lo vuole al posto di Frattesi: duttilità in mediana per Chivu

Ultime ore di calciomercato frenetiche per quanto riguarda l'Inter, sia per le operazioni in entrata che in uscita: l'ultimo nome accostato ai nerazzurri è Curtis Jones, elemento a disposizione di Arne Slot nel Liverpool.
Un affare legato a doppio filo alla possibile cessione di Davide Frattesi che farebbe il percorso inverso, trasferendosi in Premier League dove il Nottingham Forest sta insistendo per ottenere il sì del giocatore.
Per Jones si tratterebbe della prima esperienza in assoluto al di fuori della sua città natale, dove ha trascorso anche l'intera vita calcistica all'insegno del 'red'.