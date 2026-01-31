Chi è Curtis Jones e perché l'Inter lo vuole al posto di Frattesi: duttilità in mediana per Chivu

Nato a Liverpool il 30 gennaio 2001, Jones è entrato a far parte dell'Academy dei 'Reds' a nove anni: dopo aver vestito le maglie di tutte le formazioni giovanili, nella stagione 2018/19 ha fatto conoscenza con le dinamiche della prima squadra, esordendo agli ordini dell'allora tecnico Jurgen Klopp.

Dopo essersi diviso con l'Under 23, Jones è entrato a far parte a tutti gli effetti della rosa dei 'grandi': a partire dal 2020/21 è uno dei punti di forza della compagine del Merseyside, con cui ha accumulato presenze ed esperienza anche a livello internazionale.

L'esordio con la nazionale inglese, invece, è arrivato relativamente tardi: il 14 novembre 2024 ha debuttato (con goal) in Nations League sul campo della Grecia, la prima di sei apparizioni con la maglia dei 'Tre Leoni'.