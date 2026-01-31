Goal.com
curtis-jones(C)Getty Images
Vittorio Rotondaro

Chi è Curtis Jones e perché l'Inter lo vuole al posto di Frattesi: duttilità in mediana per Chivu

Inter su Curtis Jones, possibile rinforzo se Frattesi parte: una vita nel Liverpool, ma ora può essere arrivato il momento dei saluti.

Ultime ore di calciomercato frenetiche per quanto riguarda l'Inter, sia per le operazioni in entrata che in uscita: l'ultimo nome accostato ai nerazzurri è Curtis Jones, elemento a disposizione di Arne Slot nel Liverpool.

Un affare legato a doppio filo alla possibile cessione di Davide Frattesi che farebbe il percorso inverso, trasferendosi in Premier League dove il Nottingham Forest sta insistendo per ottenere il sì del giocatore.

Per Jones si tratterebbe della prima esperienza in assoluto al di fuori della sua città natale, dove ha trascorso anche l'intera vita calcistica all'insegno del 'red'.

  • CHI È CURTIS JONES

    Nato a Liverpool il 30 gennaio 2001, Jones è entrato a far parte dell'Academy dei 'Reds' a nove anni: dopo aver vestito le maglie di tutte le formazioni giovanili, nella stagione 2018/19 ha fatto conoscenza con le dinamiche della prima squadra, esordendo agli ordini dell'allora tecnico Jurgen Klopp.

    Dopo essersi diviso con l'Under 23, Jones è entrato a far parte a tutti gli effetti della rosa dei 'grandi': a partire dal 2020/21 è uno dei punti di forza della compagine del Merseyside, con cui ha accumulato presenze ed esperienza anche a livello internazionale.

    L'esordio con la nazionale inglese, invece, è arrivato relativamente tardi: il 14 novembre 2024 ha debuttato (con goal) in Nations League sul campo della Grecia, la prima di sei apparizioni con la maglia dei 'Tre Leoni'.

  • PERCHÉ L'INTER VUOLE CURTIS JONES

    Riferirsi a Jones soltanto come sostituto di Frattesi è alquanto riduttivo: il giocatore del Liverpool è una sorta di 'tuttocampista', un centrocampista moderno abituato a grandi sforzi nell'arco delle partite e dotato di una buona tecnica nei passaggi.

    Al Liverpool ha giocato come mediano e mezzala, ruoli che si sposano alla perfezione col 3-5-2 valorizzato da Chivu; all'occorrenza, però, può agire anche alle spalle delle punte sulla trequarti, una variante gradita al tecnico rumeno.

    Alla base, dunque, c'è una duttilità che farebbe decisamente comodo all'ex difensore: Jones non sarebbe una semplice alternativa ma qualcosa di più.

  • COSA MANCA PER CURTIS JONES ALL'INTER

    L'Inter ha proposto un prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni e ha il benestare dello stesso Jones, d'accordo a tentare la prima avventura al di fuori di Liverpool nella squadra affrontata lo scorso 9 dicembre in Champions League.

    A mancare, dunque, è il via libera del Liverpool che, prima di concedere l'ok, vorrebbe cautelarsi con il rinnovo del contratto in scadenza tra un anno e mezzo.

    Come riportato da 'Fabrizio Romano', qualora l'Inter non lo riscattasse, Jones tornerebbe a Liverpool con una sola stagione rimanente: a quel punto il club avrebbe poca forza dal punto di vista contrattuale e il rischio di una futura partenza a parametro zero sarebbe elevato.

  • COSA HA VINTO CURTIS JONES IN CARRIERA

    Palmares di tutto rispetto per Jones che, nonostante i 25 anni, ha già vinto 'qualcosina': dopo la Coppa del mondo per club FIFA portata a casa nel 2019, il classe 2001 ha visto crescere la bacheca dei trofei del Liverpool.

    Nello specifico con due Premier League e altrettante Carabao Cup, senza dimenticare una FA Cup e un Community Shield: chissà che, nei prossimi mesi, a questi traguardi non si aggiunga anche quello della conquista dello Scudetto con la maglia dell'Inter.

