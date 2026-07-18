Chi è Crysencio Summerville, obiettivo della Roma: ruolo, caratteristiche e dove può giocare con Gasperini

Crysencio Summerville è sempre più vicino alla Roma. E dunque potrebbe (dovrebbe?) essere proprio lui l'esterno offensivo o trequartista che Gian Piero Gasperini aspetta per completare il puzzle dell'attacco.
Come rivelato da Sky Sport, i giallorossi hanno sferrato l'attacco forse decisivo: dalla Capitale è partita un'offerta di 45 milioni di euro in direzione West Ham per provare a portare in Italia l'esterno della Nazionale olandese, che ha già dato la propria apertura al trasferimento. Insomma, si lavora alacremente.
Summerville è già stato accostato a diversi top club europei nel corso della prima parte dell'estate: al Manchester United, ad esempio, ma anche al Milan. La Roma rischia però seriamente di rappresentare il suo destino nella prossima stagione.
Ma chi è Summerville e come potrebbe giocare con Gasperini? Tutto sul giocatore che la Roma sta per preferire agli altri elementi valutati nel corso delle ultime settimane, tra cui Garnacho del Chelsea.
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