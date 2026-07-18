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SummervilleGetty Images
Stefano Silvestri

Chi è Crysencio Summerville, obiettivo della Roma: ruolo, caratteristiche e dove può giocare con Gasperini

Calciomercato
Serie A
Roma
C. Summerville

I giallorossi stanno facendo passi da gigante per assicurarsi l'esterno olandese del West Ham: l'identikit del Nazionale oranje che ha appena disputato i Mondiali.

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Crysencio Summerville è sempre più vicino alla Roma. E dunque potrebbe (dovrebbe?) essere proprio lui l'esterno offensivo o trequartista che Gian Piero Gasperini aspetta per completare il puzzle dell'attacco.

Come rivelato da Sky Sport, i giallorossi hanno sferrato l'attacco forse decisivo: dalla Capitale è partita un'offerta di 45 milioni di euro in direzione West Ham per provare a portare in Italia l'esterno della Nazionale olandese, che ha già dato la propria apertura al trasferimento. Insomma, si lavora alacremente.

Summerville è già stato accostato a diversi top club europei nel corso della prima parte dell'estate: al Manchester United, ad esempio, ma anche al Milan. La Roma rischia però seriamente di rappresentare il suo destino nella prossima stagione.

Ma chi è Summerville e come potrebbe giocare con Gasperini? Tutto sul giocatore che la Roma sta per preferire agli altri elementi valutati nel corso delle ultime settimane, tra cui Garnacho del Chelsea.


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  • Crysencio Summerville West Ham 2024-25Getty Images

    LA CARRIERA

    Crysencio Jilbert Sylverio Cirro Summerville (sì, il suo nome completo è questo) è olandese, ma originario del Suriname. E ha 24 anni, essendo nato nell'ottobre del 2001.

    Il Leeds lo porta giovanissimo in Inghilterra, strappandolo a 20 anni dalle giovanili del Feyenoord e inserendolo nella propria seconda squadra. Fino a farlo esordire con i grandi, nel 2022, non prima di averlo lasciato in prestito in Olanda al Dordrecht e all'ADO Den Haag.

    Il ritorno in Premier League dei Whites nel 2024 è per buona parte opera sua: sono 19 le reti messe a segno in Championship. Tanto che il West Ham decide di spendere 30 milioni di euro circa per portarlo a Londra.

    L'investimento dà frutti discreti, non ottimi: Summerville firma 8 goal in 56 presenze tra tutte le competizioni, ma al secondo anno il WHU retrocede a sua volta in Championship perdendo la corsa verso la salvezza con il Tottenham.

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  • RUOLO E CARATTERISTICHE

    Summerville è un classico esterno offensivo. Ama giocare largo in un tridente o in un 4-2-3-1, ma può farlo anche in un 3-4-2-1, il sistema tattico preferito di Gasperini sia all'Atalanta che alla Roma.

    L'olandese non è particolarmente alto: un metro e 74. E grazie a questo può sfruttare pienamente le proprie armi: puntare l'uomo, spesso saltarlo in velocità, portarsi sul fondo per andare al cross oppure rientrare verso il centro per provare a calciare in porta.

    Summerville ama giocare a sinistra per rientrare sul piede destro, il suo preferito. Ma spesso in carriera è stato schierato anche dalla parte opposta, a destra. Come nel Mondiale che ha appena disputato con l'Olanda.

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  • SummervilleGetty Images

    IL MONDIALE CON L'OLANDA

    A proposito di Mondiale: se l'Olanda è stata eliminata precocemente dalla competizione, venendo estromessa dal Marocco ai calci di rigore già ai sedicesimi di finale, Summerville è tornato a casa tutto sommato con la coscienza a posto. Anche se con una macchia bella grossa.

    Il possibile nuovo giocatore della Roma ha firmato due goal: uno all'esordio contro il Giappone, l'altro nella seconda partita contro la Svezia. In questa gara, vinta 5-1 dalla squadra di Koeman, ha collezionato anche un assist nonostante sia entrato dalla panchina per giocare solo il secondo tempo.

    Summerville ha così collezionato quattro partite, giocando uno spezzone ridotto solamente nella terza sfida del girone contro la Tunisia. Col Marocco è rimasto in campo per tutti i 120 minuti, sfornando l'assist per l'illusorio vantaggio di Gakpo ma facendosi parare un rigore della serie finale da Bono, prima dell'esecuzione decisiva di Saibari.

    E dire che Koeman non lo aveva quasi mai convocato prima dei Mondiali: l'esordio di Summerville era avvenuto appena a giugno, nelle due amichevoli di preparazione contro Algeria e Uzbekistan. Alla fine il ct ha deciso di farlo salire sull'aereo per il Nord America.

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  • L'AMICIZIA CON MALEN

    Summerville conosce bene un altro giocatore che attualmente fa parte della rosa della Roma: Donyell Malen. Con l'ex Aston Villa condivide la Nazionalità ma anche, appunto, la recente partecipazione ai Mondiali con la maglia dell'Olanda.

    I due sono stati messi in competizione, prevedendo uno schieramento di Malen come esterno d'attacco. Alla fine il romanista, che aveva iniziato da punta contro il Giappone, è stato piazzato largo da Koeman contro Svezia e Tunisia proprio al posto del compagno, che però gli ha rubato il posto contro il Marocco.

    "Un attaccante pericoloso": così Malen definiva Summerville dopo l'amichevole di inizio giugno contro l'Algeria. Ora potrebbe ritrovarselo in spogliatoio, ma senza temere il posto.

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  • COME GIOCHEREBBE CON GASPERINI

    L'idea di Gasperini, naturalmente, è infatti quella di costruire attorno a Malen l'attacco della Roma. E non potrebbe essere altrimenti, considerando come l'ex giocatore dell'Aston Villa abbia cambiato la stagione giallorossa dal momento del proprio arrivo a gennaio.

    Summerville, nei piani del Gasp, giocherà dietro Malen. Ovvero tra i due della trequarti, preferibilmente sul centro-sinistra come da preferenza del giocatore, che ha caratteristiche diverse ad esempio da un Lorenzo Pellegrini, giocatore che peraltro non è certo di proseguire la propria esperienza nella Capitale.

    In caso di arrivo a Roma, così, Summerville potrebbe far coppia con Paulo Dybala consentendo all'ex bianconero di spostarsi sul centro-destra. Senza dimenticare Matias Soulé, che a sua volta però non è sicuro di rimanere a Roma. La certezza è che la Roma aggiungerebbe in rosa caratteristiche che al momento scarseggiano.

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