Chi è Crysencio Summerville, obiettivo della Roma: ruolo, caratteristiche e dove può giocare con Gasperini

A proposito di Mondiale: se l'Olanda è stata eliminata precocemente dalla competizione, venendo estromessa dal Marocco ai calci di rigore già ai sedicesimi di finale, Summerville è tornato a casa tutto sommato con la coscienza a posto. Anche se con una macchia bella grossa.

Il possibile nuovo giocatore della Roma ha firmato due goal: uno all'esordio contro il Giappone, l'altro nella seconda partita contro la Svezia. In questa gara, vinta 5-1 dalla squadra di Koeman, ha collezionato anche un assist nonostante sia entrato dalla panchina per giocare solo il secondo tempo.

Summerville ha così collezionato quattro partite, giocando uno spezzone ridotto solamente nella terza sfida del girone contro la Tunisia. Col Marocco è rimasto in campo per tutti i 120 minuti, sfornando l'assist per l'illusorio vantaggio di Gakpo ma facendosi parare un rigore della serie finale da Bono, prima dell'esecuzione decisiva di Saibari.

E dire che Koeman non lo aveva quasi mai convocato prima dei Mondiali: l'esordio di Summerville era avvenuto appena a giugno, nelle due amichevoli di preparazione contro Algeria e Uzbekistan. Alla fine il ct ha deciso di farlo salire sull'aereo per il Nord America.