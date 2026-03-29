Barbarez non è solo il c.t. della Bosnia: da anni è anche un giocatore professionista di poker

Martedì sera a Zenica, sulla panchina della Bosnia, siederà un vero e proprio stratega: Sergej Barbarez non è un semplice commissario tecnico e la sua altra passione oltre al calcio è lì a confermarlo.

Non è affatto sbagliato considerare il 54enne - ritiratosi dal calcio giocato nel 2008 dopo l'esperienza al Bayer Leverkusen - anche un giocatore professionista di poker.

La carriera da c.t. è infatti iniziata soltanto nel 2024, dopo aver ben figurato a livelli elevati sulla scena internazionale del famoso gioco di carte che tanti proseliti è capace di fare in giro per il mondo.