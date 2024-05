Chi è Apolonio, l'argentino che ha debuttato a 14 anni: battuto il record di Aguero e Maradona

A soli 14 anni e 29 giorni, Apolonio batte il record che durava da 21 anni di più giovane debuttante nel calcio argentino detenuto da Aguero.

Ha soli 14 anni e 29 giorni ed ha già giocato nel calcio professionistico argentino. Mateo Apolonio ha superato la scorsa notte due leggende del calcio mondiale del calibro di Sergio Aguero e Diego Armando Maradona.

Il terzino sinistro del Deportivo Riestra ha disputato la sfida valida per i sedicesimi di finale di Copa Argentina contro il Newell’s Old Boys, facendo segnare un nuovo record nella storia del movimento calcistico del Paese.

Apolonio è subentrato nel finale della sfida persa per 1-0 dalla sua squadra. Una partita che non potrà mai dimenticare, il debutto in prima squadra, segnando un nuovo primato assoluto.