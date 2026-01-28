Chi è Alisson Santos, l'obiettivo del Napoli che ha stregato Conte: i goal in Champions League, il paragone con Leao e l'ascesa dalla terza serie brasiliana

Il Napoli è alla ricerca di un esterno capace di dare qualità, fantasia ed estro alla manovra offensiva e le attenzioni del club si stanno concentrando sempre più su Alisson Santos.

Il classe 2002 dello Sporting Lisbona, affrontato dagli azzurri nella League Phase di Champions League ha stregato i partenopei, che continuano a lavorare per regalare l’esterno ad Antonio Conte in questo rush finale della finale invernale di calciomercato.

La società azzurra, alla luce dei numerosi infortuni e dal lungo stop di Neres, sta accelerando sul mercato per rinforzare il reparto offensivo e avrebbe già ottenuto il sì del giocatore per un’operazione che il Napoli vorrebbe chiudere in prestito.

La concorrenza non manca, ma i contatti con lo Sporting sono avviati e il gradimento del brasiliano rafforza la posizione degli azzurri in una trattativa resa complessa dalla valutazione elevata che il club portoghese attribuisce all’esterno.

Ma chi è Alisson Santos, l’obiettivo del Napoli di Conte?