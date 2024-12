Chi è Alfonso Montero, figlio dell'ex difensore bianconero Paolo: è stato convocato per Lecce-Juventus

Juventus U19 vs Lazio U19

Il giovanissimo uruguaiano, difensore centrale come il padre, sta scalando le gerarchie. Ed ora è stato convocato per Lecce-Juventus.

19 anni fa, mentre Alfonso Montero veniva al mondo, papà Paolo aveva lasciato la Juventus da qualche tempo e si preparava a chiudere la propria carriera di calciatore. Non poteva immaginare, l'ex centrale bianconero, che il figlio avrebbe presto seguito le sue orme.

Sì, nel calcio c'è un altro Montero. E non solo nel calcio: nella Juve. Dopo Paolo, ecco Alfonso. Partendo dal basso, naturalmente, ma intanto le primissime soddisfazioni - e che soddisfazioni - non stanno mancando.

Nonostante abbia appena 17 anni, il baby Alfonso ha cominciato ad allenarsi e giocare con l'Under 19 della Juventus, ovvero la Primavera, con cui peraltro aveva già giocato qualche minuto lo scorso anno. Primavera allenata per qualche mese proprio da Paolo. Tale padre, tale figlio.

A fine novembre poi per lui ecco la prima convocazione tra i grandi per la trasferta di Lecce. E pazienza se il papà, nel frattempo passato alla guida della Juventus Next Gen, è stato esonerato.