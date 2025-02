Chi è Alex Valle, nuovo baby talento pronto a sbarcare nel mondo Como: ruolo, carriera e caratteristiche

Il Como ha preso il giovane talento classe 2004 del Barcellona, nella prima parte di stagione al Celtic: subito titolare con Fabregas?

Giovane, dal grande potenziale e meglio ancora se con esperienza internazionale. L’identikit tracciato dagli uomini mercato del Como è chiaro anche per questo mercato di gennaio.

Il club lariano anche in questa sessione è stato uno tra i più attivi, con diversi prospetti interessanti – da Diao a Caqueret – fatti sbarcare alla corte di Cesc Fabregas, allenatore molto favorevole a lavorare con i giovani.

Ma il mercato in entrata del Como non si è fermato e dopo Ikoné, è ufficiale un'altra operazione in entrata. Si tratta di Alex Valle, talento spagnolo classe 2004.

Ma che ruolo ricopre in campo? Quali sono le sue caratteristiche principali? Giocherà titolare nel Como di Cesc Fabgreas?