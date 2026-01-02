Chi dopo Castellanos? Lazio a caccia dell'erede del Taty per Sarri: dal centrocampo all'attacco, i nomi sul mercato nel mirino del club biancoceleste

Il mercato di gennaio della Lazio si è aperto col botto. A poche ore dal via ufficiale alla finestra invernale, il club biancoceleste si ritrova senza il proprio centravanti ma con un tesoretto importante in tasca da reinvestire per rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri.
Ricevuto ufficialmente il via libera per poter operare con lo sblocco dopo lo stop in estate, per il club capitolino c’è una nuova sfida: individuare l’erede di ValentinCastellanos e rinforzare il centrocampo per adattare la rosa alle richieste di Sarri.
La cessione dell’attaccante argentino in Premier League ha liberato risorse economiche importanti e acceso il lavoro della dirigenza, chiamata ora a tradurre l’incasso in innesti funzionali al progetto tecnico.