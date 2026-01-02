Chi dopo Castellanos? Lazio a caccia dell'erede del Taty per Sarri: dal centrocampo all'attacco, i nomi sul mercato nel mirino del club biancoceleste

Nel ventaglio di nomi valutati dalla Lazio figura anche Joaquin Panichelli, centravanti argentino classe 2002 dello Strasburgo.

Il giocatore si sta mettendo in evidenza in Ligue 1 ed è a quota 10 goal in 23 presenze stagionali tra campionato e coppe, per un totale di 1.655 minuti. La sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro, ma al momento non rappresenta una prima scelta.

Per l’attacco sono stati proposti anche Andrea Pinamonti, Lorenzo Lucca e Roberto Piccoli, profili scartati da Sarri perché ritenuti poco adatti a un calcio rapido e dinamico.

Secondo Sky Sport, sul taccuino di Fabiani ci sono anche Kevin Kelsy del Portland in MLS e Ricardo Mathias dell’Internacional, sondato anche dal Lecce. Restano invece fuori portata Mateo Pellegrino del Parma e Fotis Ioannidis dello Sporting Lisbona.