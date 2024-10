Chi è Hato, il giovane difensore dell'Ajax che piace alla Juventus

La Juventus segue con attenzione Jorrel Hato, uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo, già certezza nell'Ajax.

L'infortunio di Gleison Bremer impone delle riflessioni in casa Juventus per quanto riguarda la difesa. La dirigenza bianconera ha deciso di non tornare sul mercato degli svincolati, aspettando delle opportunità a gennaio.

Nella lista di Cristiano Giuntoli, già prima dello stop di Bremer, c'era Jorrel Hato, difensore centrale classe 2006 di proprietà dell'Ajax.

Hato nonostante la giovane età è già un punto fermo della squadra olandese ed è uno dei profili che più stuzzica le big del calcio europeo.

Scopriamo meglio chi è Hato.