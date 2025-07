Chelsea-PSG 3-0, pagelle e tabellino: Cole Palmer incanta, difesa del PSG da incubo

I Blues travolgono a sorpresa il PSG con un netto 3-0 e conquistano il titolo di campioni del mondo per club: l'MVP è Cole Palmer.

Ci si aspettava una finale equilibrata, magari decisa da un episodio. E invece, il campo racconta tutt’altro: il Chelsea domina il PSG con un netto 3-0 e si aggiudica il Mondiale per Club.

I Blues partono fortissimo, puntando sulla velocità del loro fronte offensivo. João Pedro e Cole Palmer iniziano subito a mettere in difficoltà la difesa parigina. Dopo appena otto minuti, Palmer sfiora il vantaggio con un mancino a giro dal limite, al termine di una splendida azione corale: il pallone sfila a pochi centimetri dal palo.

Il PSG, però, prova a reagire. Dopo un quarto d’ora di supremazia inglese, i parigini riescono a spingersi fino all’area piccola avversaria. Ma l’occasione più ghiotta viene vanificata dalla scelta sbagliata di Désiré Doué, che preferisce un assist complicato per Hakimi al tiro da pochi passi.

Il Chelsea capisce che è il momento di colpire, e lo fa. Alla mezz’ora arriva il vantaggio firmato Palmer, che finalizza con il sinistro un'altra bella azione dei suoi. Passano pochi minuti e l’inglese raddoppia, con una fotocopia della prima rete: piatto sinistro e Donnarumma ancora battuto.

La serata magica del numero 10 non si ferma lì: prima dell’intervallo, Palmer inventa un assist perfetto per João Pedro, che con uno scavetto supera Donnarumma per il 3-0 che chiude di fatto la gara già nel primo tempo.

Nella ripresa, il PSG prova a rientrare in partita con un atteggiamento più aggressivo, ma Robert Sánchez chiude la porta con interventi decisivi. Il match si incattivisce nel finale, con cartellini distribuiti in entrambe le direzioni e un’espulsione per João Neves, sanzionata dal VAR per una reazione ingenua su Cucurella.