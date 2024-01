Chelsea-Middlesbrough dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Dopo l'1-0 del Middlesbrough nella partita d'andata, spazio al ritorno in casa Chelsea: le info su formazioni e diretta tv e streaming della gara.

La sorpresa Middlesbrough o un Chelsea intenzionato a salvare la propria stagione vincendo il trofeo? Semifinale di ritorno in League Cup dopo l'1-0 con cui i biancorossi hanno superato i Blues nella partita d'andata.

Attualmente in seconda serie, il Middlesbrough sogna la finalissima della Carabao Cup contro la vincente tra Liverpool e Fulham, con i Reds vincitori per 2-1 nella prima partita. Anche in questo caso qualificazione in bilico e possibile per entrambe, con eventuale Derby londinese non ancora da escludere.

