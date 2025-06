Chelsea-Los Angeles FC 2-0, pagelle e tabellino: Pedro Neto ed Enzo Fernandez bastano, Delap illumina subito, Giroud non si vede

Buona la prima al Mondiale per Club per il Chelsea che supera i Los Angeles FC soffrendo però forse un po' più del previsto.

Finisce 2-0 al al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta con la vittoria del Chelsea sui Los Angeles FC. Alla squadra di Maresca basta un goal per tempo firmati da Pedro Neto ed Enzo Fernandez.

Il copione della partita è chiaro fin dal primo minuto, il Chelsea controlla la gara con il possesso palla e cerca di trovare spazio tra le linee avversarie trovando spesso il muro della difesa.

La prima grande occasione per i blues è sul piede di Madueke, che servito da Nicolas Jackson in area di rigore si fa ipnotizzare da Hugo Lloris; l'ex portiere del Tottenham poi respinge anche su Cole Palmer e tiene in vita i suoi anche se non per molto.

Al minuto 34 infatti il Chelsea trova il goal dell'1-0 con Pedro Neto; l'esterno portoghese sfrutta alla perfezione l'assist di Jackson, entra in area di rigore, salta il diretto avversario e beffa Lloris. Il primo tempo si chiude con il minimo vantaggio degli inglesi.

Il secondo tempo inizia con diversi cambi, entra anche Olivier Giroud da ex dell'incontro dopo i tanti anni passati al Chelsea.

I Los Angeles sfiorano il pareggio con il subentrato Diego Martinez, che da fuori va vicino al goal e poco dopo lo stesso Martinez ha di nuovo una chance da posizione defilata ma calcia male con il destro, il suo piede debole. Dopo l'assist Jackson va ad un passo dal raddoppio ma la sua conclusione di testa da pochi metri viene murata. Si accende il match e il Chelsea rischia ancora, Bouanga vince il duello con Pedro Neto ma Sanchez respinge.

La squadra di casa ci crede fino all'ultimo e impaurisce di nuovo il Chelsea con protagonista Tillman; il centrocampista prima serve Giroud, anticipato, poi prova con un tiro cross che finisce di poco a lato.

Ci pensa Enzo Fernandez a fare il 2-0 e chiudere la partita con un grande inserimento premiato da Delap. Immediata reazione dei LAFC con Bouanga che però spreca tutto davanti alla porta. Pedro Neto sfiora la doppietta a pochi secondi dal termine.