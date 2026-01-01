AFP
Il Chelsea ha incontrato De Zerbi mesi prima di separarsi da Maresca. Ma non sarà il nuovo allenatore
Pubblicità
De Zerbi non è nella rosa dei candidati attuali
Secondo Nizaar Kinsella della BBC Sport, i Blues hanno incontrato l'allenatore del Marsiglia in estate, mentre valutavano la possibilità di sostituire Maresca. Tuttavia, sembra che ora il club stia minimizzando la possibilità di assumere l'ex allenatore del Brighton.
Prima di nominare Maresca nel 2024, avevano anche intervistato Kieran McKenna, allenatore dell'Ipswich Town, ma ora stanno cercando di ingaggiare un allenatore con lo stesso stile di gioco di Maresca. L'allenatore dello Strasburgo Liam Rosenior è un candidato forte, dato che BlueCo possiede entrambi i club.
- AFP
Come sta andando De Zerbi al Marsiglia?
Il Marsiglia sta attualmente tentando di conquistare il titolo della Ligue 1 e occupa il terzo posto nella massima serie francese, a cinque punti dalla capolista Lens. È anche a quattro punti dal Paris Saint-Germain, secondo in classifica, e affronterà la squadra di Luis Enrique nella finale della Supercoppa questo mese.
Ha espresso apertamente il suo desiderio di rimanere al Marsiglia nel prossimo futuro, affermando: "Mi vedo ancora qui a lungo termine. Vorrei andare oltre i tre anni e diventare uno degli allenatori più influenti qui.
"Mi trovo bene qui, anche tra le critiche e il trambusto. Non mi offendo: molte critiche sono fatte in malafede. Voglio restare qui a lungo, se tutti sono contenti. È un privilegio lavorare qui".
Il mese scorso, il presidente Pablo Longoria ha dichiarato: "Sono ogni giorno più felice di lavorare con Roberto De Zerbi. È una persona di straordinario calibro, uno dei migliori allenatori d'Europa. Sta iniziando a parlare francese, il che è un buon segno per il suo adattamento e per come vede il suo futuro.
Nel mondo professionale, bisogna vedere se le aspettative di tutti sono allineate. Bisogna anche allinearsi con l'ambizione di De Zerbi".
Ha anche suscitato polemiche per il suo sostegno esplicito a Mason Greenwood, nonché per la sua propensione agli scatti d'ira.
- PubblicitàPubblicità
Rosenior favorito per il posto al Chelsea
Il tecnico dello Strasburgo Rosenior è il primo candidato alla panchina del Chelsea. Il club francese, di cui BlueCo detiene una quota, è attualmente settimo in Ligue 1, e l'ex difensore del Derby County ha dichiarato apertamente il suo desiderio di allenare un giorno in Premier League.
Nel 2024 ha scritto su Coaches' Voice: "La mia ambizione ora è quella di allenare in Premier League e mi sento pronto, anche perché le partite in cui ho dato il meglio come allenatore sono state quelle basate sul possesso palla. Forse non sarà il mio prossimo passo, ma il prossimo passo deve essere quello di dare a me stesso, al mio staff e al mio club la migliore opportunità di essere una squadra di Premier League nella prossima stagione".
- Getty Images Sport
Cosa succederà dopo?
Il Chelsea affronterà il Manchester City domenica, nel tentativo di stabilizzare la situazione e raddrizzare la stagione. La squadra occupa il quinto posto nella classifica della Premier League, a due punti dal Liverpool, quarto in classifica, e a 15 dall'Arsenal, capolista.
Maresca aveva un contratto fino al 2029, ma il club è ancora in corsa in Premier League, in Coppa di Lega (questo mese affronterà l'Arsenal in una semifinale di andata e ritorno) e in Champions League, mentre entrerà in FA Cup al terzo turno con una partita contro il Charlton Athletic.
"Con obiettivi chiave ancora da raggiungere in quattro competizioni, tra cui la qualificazione alla Champions League, Enzo e il club ritengono che un cambiamento offra alla squadra le migliori possibilità di rimettere in carreggiata la stagione" ha dichiarato il Chelsea nel comunicato che conferma l'addio di Maresca.
Contro il City, Maresca non sarà in panchina e il club non ha ancora annunciato chi sostituirà l'allenatore italiano.
- PubblicitàPubblicità
Pubblicità