Il Chelsea ha incontrato De Zerbi mesi prima di separarsi da Maresca. Ma non sarà il nuovo allenatore

Il Marsiglia sta attualmente tentando di conquistare il titolo della Ligue 1 e occupa il terzo posto nella massima serie francese, a cinque punti dalla capolista Lens. È anche a quattro punti dal Paris Saint-Germain, secondo in classifica, e affronterà la squadra di Luis Enrique nella finale della Supercoppa questo mese.

Ha espresso apertamente il suo desiderio di rimanere al Marsiglia nel prossimo futuro, affermando: "Mi vedo ancora qui a lungo termine. Vorrei andare oltre i tre anni e diventare uno degli allenatori più influenti qui.

"Mi trovo bene qui, anche tra le critiche e il trambusto. Non mi offendo: molte critiche sono fatte in malafede. Voglio restare qui a lungo, se tutti sono contenti. È un privilegio lavorare qui".

Il mese scorso, il presidente Pablo Longoria ha dichiarato: "Sono ogni giorno più felice di lavorare con Roberto De Zerbi. È una persona di straordinario calibro, uno dei migliori allenatori d'Europa. Sta iniziando a parlare francese, il che è un buon segno per il suo adattamento e per come vede il suo futuro.

Nel mondo professionale, bisogna vedere se le aspettative di tutti sono allineate. Bisogna anche allinearsi con l'ambizione di De Zerbi".

Ha anche suscitato polemiche per il suo sostegno esplicito a Mason Greenwood, nonché per la sua propensione agli scatti d'ira.