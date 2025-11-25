Chelsea-Barcellona dove vederla: Sky, NOW o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
Allo Stamford Bridge di Londra il Chelsea di Enzo Maresca ospita il Barcellona guidato da Hans Flick.
Le due squadre arrivano alla sfida appaiate in classifica a quota sette punti, frutto di due vittorie e un pareggio nelle prime quattro giornate.
Entrambe le formazioni hanno pareggiato nell’ultimo turno di Champions League: i Blues hanno ottenuto un 2-2 in trasferta contro il Qarabag, mentre i blaugrana hanno chiuso sul 3-3 sul campo del Club Brugge.
In questo articolo tutte le informazioni sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.