Joao Pedro Lewandowski Chelsea BarcellonaGetty Images
Michael Baldoin

Chelsea-Barcellona dove vederla: Sky, NOW o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Nella quinta giornata della fase a campionato di questa Champions League va in scena la super sfida tra Chelsea e Barcellona: dove vedere il big match dello Stamford Bridge in tv e streaming e le formazioni dell'incontro.

Allo Stamford Bridge di Londra il Chelsea di Enzo Maresca ospita il Barcellona guidato da Hans Flick.

Le due squadre arrivano alla sfida appaiate in classifica a quota sette punti, frutto di due vittorie e un pareggio nelle prime quattro giornate.

Entrambe le formazioni hanno pareggiato nell’ultimo turno di Champions League: i Blues hanno ottenuto un 2-2 in trasferta contro il Qarabag, mentre i blaugrana hanno chiuso sul 3-3 sul campo del Club Brugge.

In questo articolo tutte le informazioni sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.

  • CHELSEA-BARCELLONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Chelsea-Barcellona

    • Data: martedì 25 novembre 2025

    • Orario: 21:00

    • Canale TV: Sky Sport Max (206), Sky Sport (254), NOW

    • Streaming: Sky Go, NOW

  • FORMAZIONI UFFICIALI CHELSEA-BARCELLONA

    CHELSEA (4-2-3-1): Robert Sanchez; Gusto, Fofana, Calobah, Cucurella; Moises Caicedo, James; Estevao, Fernandez, Garnacho; Pedro Neto. All. Maresca

    BARCELLONA (4-3-3): Joan Garcia; Koundé, Cubarsì, Araujo, Balde; De Jong, Eric Garcia, Fermin Lopez; Yamal, Lewandowski, Ferran Torres. All. Flick

  • ORARIO CHELSEA-BARCELLONA

    La partita tra Chelsea e Barcellona valida per la 5a giornata di UEFA Champions League, si giocherà martedì 25 novembre alle ore 21:00 presso lo Stamford Bridge di Londra.

  • DOVE VEDERE CHELSEA-BARCELLONA IN TV

    Il match sarà trasmesso su Sky ai canali Sky Sport Max (206) e Sky Sport (254).

    In alternativa è possibile vedere la partita in tv su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV. Anche in questo caso, è necessario aver sottoscritto l'abbonamento con la piattaforma online.

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • CHELSEA-BARCELLONA IN DIRETTA STREAMING

    Per vedere Chelsea e Barcellona in streaming ci si può affidare a Sky Go, app di Sky disponibile per smartphone, tablet e pc fissi.

    Allo stesso modo la sfida è visibile su NOW, anch'essa disponibile sui dispositivi mobili e fissi, con l'aggiunta di altri dispositivi quali console per videogiochi, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Potrete seguire il big match tra Chelsea e Barcellona anche sul nostro sito GOAL attraverso la diretta testuale del match.

