Estevao Chelsea BarcelonaGetty
Nino Caracciolo

Chelsea-Arsenal dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Chelsea e Arsenal si affrontano nella 13ª giornata di Premier League 2025/2026: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Il meglio che la Premier League possa offrire in questo preciso momento della stagione va in scena nella tredicesima giornata di campionato.

A Stamford Bridge si sfidano infatti le prime due della classe: il Chelsea di Maresca, secondo con 23 punti, ha come obiettivo quello di accorciare sull’Arsenal di Arteta, da solo in vetta con 29 punti.

Entrambe le squadre arrivano al match dopo due grandi vittorie in Champions: i Blues hanno battuto 3-0 il Barcellona,i Gunners invece ha superato 3-1 il Bayern Monaco.

Tutte le info su Chelsea-Arsenal: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.

  • CHELSEA-ARSENAL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Chelsea-Arsenal
    • Data: domenica 30 novembre 2025
    • Orario: 17:30
    • Canale TV: Sky Sport Arena (canale 204) e NOW
    • Streaming: Sky Go e NOW

  • PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA-ARSENAL

    CHELSEA (4-2-3-1): Robert Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo, James; Estevao, Fernandez, Pedro Neto; Joao Pedro. All. Maresca. 

    ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Mosquera, Hincapié, Calafiori; Rice, Zubimendi, Eze; Saka, Merino, Martinelli. All. Arteta.

  • ORARIO CHELSEA-ARSENAL

    La partita Chelsea-Arsenal,valida per la tredicesima giornata di Premier League 2025/2026, si gioca domenica 30 novembre a Stamford Bridge, a Londra. Il fischio d’inizio della partita del campionato inglese è previsto alle ore 17:30. 

  • DOVE VEDERE CHELSEA-ARSENAL IN TV

    Il match di Premier League tra Chelsea e Arsenal sarà trasmesso da Sky sul canale Sky Sport Arena (204). Sarà inoltre possibile vedere la partita in tv su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV.  

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • DOVE VEDERE CHELSEA-ARSENAL IN DIRETTA STREAMING

    Gli abbonati Sky potranno seguire la gara di Premier League tra Chelsea e Arenal in diretta streaming attraverso il servizio Sky Go.

    La partita sarà visibile in streaming su NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento.

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Sarà possibile inoltre seguire il big match di Premier League tra Chelsea e Arsenal anche su GOAL grazie alla nostra diretta testuale con tutti gli aggiornamenti sulle formazioni e i momenti salienti dell’incontro valido per la 13ª giornata del campionato inglese.

