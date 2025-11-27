Chelsea-Arsenal dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
Il meglio che la Premier League possa offrire in questo preciso momento della stagione va in scena nella tredicesima giornata di campionato.
A Stamford Bridge si sfidano infatti le prime due della classe: il Chelsea di Maresca, secondo con 23 punti, ha come obiettivo quello di accorciare sull’Arsenal di Arteta, da solo in vetta con 29 punti.
Entrambe le squadre arrivano al match dopo due grandi vittorie in Champions: i Blues hanno battuto 3-0 il Barcellona,i Gunners invece ha superato 3-1 il Bayern Monaco.
Tutte le info su Chelsea-Arsenal: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.