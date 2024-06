Che succede se Carrarese-Vicenza finisce 0-0, 1-1 o 2-2 al 90': promossa la miglior classificata, tempi supplementari o rigori? Cosa dice il regolamento dei Playoff di Serie C

Carrarese-Vicenza ritorno della finale dei Playoff di Serie C: che succede in caso di parità e cosa prevede il regolamento.

Carrarese-Vicenza decreterà la quarta e ultima squadra promossa in B.

Domenica 9 giugno 2024, allo stadio dei Marmi di Carrara (con calcio d'inizio alle ore 17:30), in scena la finale di ritorno dei Playoff di Serie C: si riparte dallo 0-0 maturato al 'Menti' nel match d'andata, che lascia apertissimi gli scenari su chi raggiungerà Mantova, Cesena e Juve Stabia in cadetteria.

Cosa succede se Carrarese-Vicenza finisce 0-0, 1-1 o 2-2? Vediamo cosa prevede il regolamento dei Playoff di Serie C riguardante risultato, tempi supplementari, rigori e se i goal in trasferta valgono doppio.