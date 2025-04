Com'è andata la prima partita da giocatore-allenatore di Ramsey: un pari-beffa che quasi inguaia il Cardiff City

L'ex centrocampista della Juventus ha guidato i gallesi dopo la nomina a tecnico (e giocatore allo stesso tempo) ad interim: "Siamo orgogliosi".

Di Aaron Ramsey si erano un po' perse le tracce, bisogna essere onesti. Dopo l'addio alla Juventus, nel 2022, ha disputato una finale europea, con i Rangers perdendola contro l'Eintracht Francoforte, poi ha vissuto un'esperienza al Nizza, prima di tornare a casa sua. In Galles: al Cardiff City, la squadra che lo ha cresciuto e fatto esordire tra i pro.

Una missione non semplice, quella del centrocampista, caratterizzata tra l'altro dai soliti infortuni che hanno segnato la sua carriera: è andata così.

Di lui si è tornato a parlare da qualche giorno, in maniera "particolare": giocatore-allenatore. Sì, eccolo: Ramsey, da capitano a giocatore-allenatore del Cardiff, in Championship, alla disperata ricerca di una salvezza che sembra proprio non dover arrivare. Neanche dopo la sua prima panchina, una "beffa", in un certo senso, visto il risultato.