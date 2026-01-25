Che esordio per Dzeko con lo Schalke 04: entra, segna ed è decisivo contro il Kaiserslautern

Edin Dzeko non è più il centravanti dominante dei tempi della Roma, e ci mancherebbe altro: gli anni sulla carta d'identità diventeranno 40 a marzo e insomma, la giovinezza calcistica se n'è già andata da un pezzo.

Però l'ex centravanti della Fiorentina sa ancora come lasciare il segno. Anche se da pochi giorni ha scelto di andare a giocare lontano dai riflettori: allo Schalke 04, nobile del calcio tedesco decaduta nella Zweite Bundesliga, la seconda serie locale.

Per avere la conferma, meglio andare a vedere quel che è successo oggi contro il Kaiserslautern. Gara nella quale Dzeko non ha solo esordito: ha pure avuto un impatto decisivo.