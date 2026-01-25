Pubblicità
Pubblicità
Dzeko Schalke 04Getty Images
Stefano Silvestri

Che esordio per Dzeko con lo Schalke 04: entra, segna ed è decisivo contro il Kaiserslautern

Partito dalla panchina, l'ex centravanti della Fiorentina ha esordito in Zweite Bundesliga pochi giorni dopo il suo trasferimento. Ed è andata benissimo.

Pubblicità

Edin Dzeko non è più il centravanti dominante dei tempi della Roma, e ci mancherebbe altro: gli anni sulla carta d'identità diventeranno 40 a marzo e insomma, la giovinezza calcistica se n'è già andata da un pezzo.

Però l'ex centravanti della Fiorentina sa ancora come lasciare il segno. Anche se da pochi giorni ha scelto di andare a giocare lontano dai riflettori: allo Schalke 04, nobile del calcio tedesco decaduta nella Zweite Bundesliga, la seconda serie locale.

Per avere la conferma, meglio andare a vedere quel che è successo oggi contro il Kaiserslautern. Gara nella quale Dzeko non ha solo esordito: ha pure avuto un impatto decisivo.

  • Dzeko Schalke 04Getty Images

    L'INGRESSO IN CAMPO

    Dzeko ha iniziato Schalke-Kaiserslautern, gara della diciannovesima giornata della Zweite Bundesliga, dalla panchina. Com'era da attendersi, considerando come il bosniaco sia arrivato solo pochi giorni fa a Gelsenkirchen.

    L'ex viola, alla fine, è stato gettato nella mischia al minuto 67 al posto di un'altra vecchia conoscenza della Serie A come l'ex napoletano Younes. In quel momento lo Schalke stava già perdendo 1-0 in casa contro il Kaiserslautern.

    • Pubblicità

  • SCONFITTA A UN PASSO

    Il pomeriggio, nonostante l'ebbrezza per l'esordio di Dzeko, sembrava però essere completamente sfavorevole sia allo Schalke che al calciatore. Il Kaiserslautern ha infatti trovato il raddoppio all'83' con Prtajin, ipotecando di fatto la partita e consolidando le proprie speranze di avvicinarsi a uno dei primi tre posti della classifica (attualmente è sesto).

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL GOAL DI DZEKO

    Quando nessuno sembrava crederci più, ecco che dal nulla è comparso Dzeko: proprio l'ex giocatore della Fiorentina ha riaperto completamente ogni discorso, accorciando le distanze a tre minuti dal 90'.

    Lancio della speranza in area e movimento da centravanti puro di Dzeko, che ha tenuto a distanza il proprio marcatore e di petto si è apparecchiato la palla per la conclusione: destro imparabile da pochi passi e 1-2. Così, con una giocatona del bosniaco, lo Schalke è rimasto in vita.

  • IL PAREGGIO AL 90'

    La rete del debuttante Dzeko, alla fine, si è rivelata determinante: lo Schalke ha infatti trovato anche il 2-2 proprio agli sgoccioli, al 90', andando a segno con Karaman sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

    Così, 2-2, è finita la prima partita di Dzeko a Gelsenkirchen. Un pareggio che mantiene lo Schalke 04 al primo posto della Zweite Bundesliga, con due punti di vantaggio sul Darmstadt e con concrete speranze di tornare in Bundesliga. In attesa di altre prodezze del Cigno di Sarajevo.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Bundesliga II
Bochum crest
Bochum
BOC
Schalke 04 crest
Schalke 04
S04
Bundesliga II
Kaiserslautern crest
Kaiserslautern
FCK
Elversberg crest
Elversberg
ELV
0