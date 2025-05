Champions sorteggio girone, fissata la data per il 2025: in estate il futuro di Napoli, Inter e Atalanta

Quando è previsto il sorteggio del girone di Champions League 2025/2026? La UEFA ha svelato il giorno tanto atteso dai tifosi europei.

A poco meno di tre mesi dalla conclusione dei campionati europei, i maggiori ma non solo, la UEFA è pronta ad avere tutti gli occhi addosso per il sempre atteso sorteggio della nuova Champions League.

Nuovamente con un girone unico e 36 squadre, visto e considerando come il format con gli otto gruppi e i 32 club sia ormai in soffitta, la Champions 2025/2026 'comincerà' ufficialmente con il sorteggio delle otto partite che ogni società qualificata dovrà affrontare da settembre 2025 a gennaio 2026.

La UEFA ha comunicato la data in cui verranno sorteggiate le otto partite di ogni squadra, nuovamente quattro in casa e quattro in trasferta. Confermato anche il regolamento, che vede ogni team sfidare due colleghe di ognuna delle quattro fasce in cui sono divise le 36 qualificate in Champions League.