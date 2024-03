Champions League su Amazon Prime Video il 6 marzo: Real Madrid-Lipsia o Manchester City-Copenaghen?

Come ogni mercoledì Amazon Prime Video trasmette in esclusiva una partita di Champions League, stavolta valida per il ritorno degli ottavi.

In attesa di Napoli e Inter, di scena per il ritorno degli ottavi di Champions League 2023-2024 la prossima settimana, la prima italiana a scendere in campo per decidere il proprio futuro europeo è la Lazio di Sarri, in campo a Monaco di Baviera nella serata di martedì 5 marzo.

Il 6 marzo, invece, nessuna squadra italiana in campo. Sono infatti previsti i ritorni degli ottavi a Madrid e Manchester, con Real e City che sfidano rispettivamente Lipsia e Copenaghen.

Come ogni settimana su Prime Video sarà trasmessa una partita di Champions League in esclusiva per gli abbonati al noto servizio di Amazon.