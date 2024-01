Champions League, quante squadre italiane sono qualificate nel 2024? Chi va al girone tra Juventus, Milan, Inter, Roma, Lazio, Napoli, Bologna, Atalanta e Fiorentina

Quali sono le squadre italiane che giocano la Champions League 2024/2025 e in che modo il solito numero di quattro può essere più alto.

Addio agli otto gironi, benvenuto gruppo unico. La nuova Champions League parte nell'estate 2024 per la stagione 2024/2025, con le 36 squadre partecipanti (quattro in più rispetto al solito) inserite in un solo girone, in cui ogni team ne affronterà altre sette.

Anche per l'annata 24/25 la Serie A, in virtù della propria posizione nel Ranking UEFA, avrà un minimo di quattro squadre, anche se il numero potrebbe essere più alto a seconda di come andranno le formazioni rimaste in gioco nel 2023/2024.

Dunque quali sono le qualificate italiane alla Champions 2024/2025 e cosa deve succedere per avere più di quattro formazioni.