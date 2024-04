Champions League, la qualificazione in Serie A è un rebus: gli scontri diretti potrebbero decidere tutto, il Bologna vola

Atalanta, Juventus, Roma e Bologna si giocano, per ora, il terzo e il quarto posto, in attesa di capire se anche il quinto varrà la Champions.

La vittoria del Bologna nel 30esimo turno ha reso complicata l'ambizione Champions di Napoli e Lazio, attualmente oltre i dieci punti di distanza dalla quarta in classifica. Il team felsineo non sbaglia un colpo e avvicina la Juventus al terzo posto, distante ora solamente due lunghezze.

Colpo essenzale per il Bologna contro la Salernitana fanalino di coda, stabilmente al quarto posto. In teoria la quarta piazza sarà l'ultima a garantire la Champions League, ma a seconda dei risultati dell'Italia nel ranking UEFA, anche il quinto potrebbe valere un posto nel rinnovato torneo europeo.

Per questo la lotta è serrata non solo per il quarto, ma anche per il quinto posto della Serie A 2023/2024. Una grande possibilità che riporterebbe in gioco anche Napoli e Lazio, ma anche Fiorentina e Torino. In una situazione così ingarbugliata, è possibile un arrivo a pari punti di una o più squadre, che porterebbe a considere gli scontri diretti giocati durante l'annata.