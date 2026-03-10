Champions League, Newcastle-Barcellona LIVE

A distanza di 6 mesi dal successo blaugrana per 2-1 della prima giornata di League Phase, Newcastle e Barcellona si ritrovano di fronte a St. James'Park per la partita di andata degli ottavi di finale di Champions League. In campo internazionale, la squadra inglese guidata da Sandro Tonali prova a cancellare una stagione sin qui deludente, distante in Premier League dai piazzamenti che valgono l'Europa e fresca di eliminazione dalla FA Cup per mano del Manchester City dopo l'uscita di scena anche in Carabao Cup. Stato d'animo decisamente diverso per il Barcellona di Hansi Flick, che arriva dalla vittoria sul campo dell'Athletic Bilbao che ha mantenuto il vantaggio di 4 punti sul Real Madrid in Liga. Unica tegola per l'allenatore tedesco la doppia assenza per infortunio di Koundé e Baldé.