Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg

Champions League, Newcastle-Barcellona LIVE

Segui il match di andata degli ottavi di finale di Champions League

A distanza di 6 mesi dal successo blaugrana per 2-1 della prima giornata di League Phase, Newcastle e Barcellona si ritrovano di fronte a St. James'Park per la partita di andata degli ottavi di finale di Champions League. In campo internazionale, la squadra inglese guidata da Sandro Tonali prova a cancellare una stagione sin qui deludente, distante in Premier League dai piazzamenti che valgono l'Europa e fresca di eliminazione dalla FA Cup per mano del Manchester City dopo l'uscita di scena anche in Carabao Cup. Stato d'animo decisamente diverso per il Barcellona di Hansi Flick, che arriva dalla vittoria sul campo dell'Athletic Bilbao che ha mantenuto il vantaggio di 4 punti sul Real Madrid in Liga. Unica tegola per l'allenatore tedesco la doppia assenza per infortunio di Koundé e Baldé.

    NEWCASTLE-BARCELLONA

    NEWCASTLE (4-3-3): Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonali, Joelinton; Elanga, Osula, Barnes. All. Howe

    BARCELLONA (4-2-3-1): Joan Garcia; Araujo, Cubarsì, Gerard Martin, Cancelo; Pedri, Bernal; Yamal, Fermin, Raphinha; Lewandowski. All. Flick

    MARCATORI: - 

    ARBITRO: Guida

    AMMONITI: -

    ESPULSI: - 

Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
LaLiga
Barcellona crest
Barcellona
BAR
Siviglia crest
Siviglia
SEV
0