Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
FC Internazionale Milano v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport
Francesco Schirru

Champions League, la Serie A torna indietro di 12 anni: di nuovo una sola squadra agli ottavi

Per il secondo anno consecutivo la Serie A può contare su una sola rappresentante negli ottavi della Champions, l'Atalanta. L'anno scorso fu l'Inter, arrivata alla finalissima.

Pubblicità

La Juventus è andata vicinissima all'impresa, ma alla fine è tornata a casa come Inter e Napoli. L'Atalanta, invece, ha ribaltato completamente il 2-0 maturato a Dortmund, battendo 4-1 il Borussia e guadagnando così l'accesso agli ottavi, dove sarà l'unica squadra italiana. Si ripete così la scorsa annata, in cui l'Inter fu l'unica rappresentante della Serie A a qualificarsi a questa fase, riuscendo a giungere fino alla finalissima poi persa malamente contro il PSG.

Due anni consecutivi con una sola squadra italiana agli ottavi, la Serie A torna indietro di dodici anni, a quando per due annate di fila ci fu allo stesso modo solamente una rappresentante. All'epoca, nel 2014, la Juventus riuscì ad arrivare fino alla finalissima persa contro il Barcellona, mentre nel 2013 il Milan venne fermato dall'Atletico Madrid. Ora tocca all'Atalanta, che sarà impegnata contro una delle big assolute di questo torneo: Arsenal o Bayern Monaco.

A proposito di Arsenal, la Premier League è assolutamente la dominatrice di questa Champions, considerando che tutte le sei squadre ai nastri di partenza hanno ottenuto, via girone unico o playoff, il pass degli ottavi: praticamente il 50% delle squadre presenti nel prossimo turno è di fatto proveniente dall'Inghilterra.

  • I TORNEI BIG E LE 'INTRUSE'

    13 squadre su 16 presenti negli ottavi di Champions provengono dai cinque grandi tornei europei, di cui la metà dalla Premier League. La Serie A punterà sull'Atalanta, mentre la Bundesliga sul Bayern Monaco. Il Real Madrid, invece, tenterà l'assalto al trofeo con Real, Atletico e Barcellona.

    Fuori dai cinque grandi tornei ci sono appena tre rappresentanti: lo Sporting per il Portogallo, il Galatasaray per la Turchia e il Bodo/Glimt per la Norvegia. Fuori ai playoff invece greci, azeri e belgi, vista l'eliminazione di Olympiacos, Qarabag e Bruges.

    Ancora una volta la Champions, nonostante l'allargamento alle 36 squadre e il girone unico per dare, sulla carta, maggiori chances alle piccole è la solita Champions: le grandi d'Europa dominano, in lungo e in largo.

    • Pubblicità

  • L'ITALIA AGLI OTTAVI, LE ULTIME ANNATE

    • 25/26, una squadra
    • 24/25, una squadra
    • 23/24, tre squadre
    • 22/23, tre squadre
    • 21/22, due squadre
    • 20/21, tre squadre
    • 19/20, tre squadre
    • 18/19, due squadre
    • 17/18, due squadre
    • 16/17, due squadre
    • 15/16, due squadre
    • 14/15, una squadra
    • 13/14, una squadra
  • Pubblicità
    Pubblicità
Bundesliga
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Bayern Monaco crest
Bayern Monaco
FCB
Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Atalanta crest
Atalanta
ATA
0