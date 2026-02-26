Champions League, la Serie A torna indietro di 12 anni: di nuovo una sola squadra agli ottavi

La Juventus è andata vicinissima all'impresa, ma alla fine è tornata a casa come Inter e Napoli. L'Atalanta, invece, ha ribaltato completamente il 2-0 maturato a Dortmund, battendo 4-1 il Borussia e guadagnando così l'accesso agli ottavi, dove sarà l'unica squadra italiana. Si ripete così la scorsa annata, in cui l'Inter fu l'unica rappresentante della Serie A a qualificarsi a questa fase, riuscendo a giungere fino alla finalissima poi persa malamente contro il PSG.

Due anni consecutivi con una sola squadra italiana agli ottavi, la Serie A torna indietro di dodici anni, a quando per due annate di fila ci fu allo stesso modo solamente una rappresentante. All'epoca, nel 2014, la Juventus riuscì ad arrivare fino alla finalissima persa contro il Barcellona, mentre nel 2013 il Milan venne fermato dall'Atletico Madrid. Ora tocca all'Atalanta, che sarà impegnata contro una delle big assolute di questo torneo: Arsenal o Bayern Monaco.

A proposito di Arsenal, la Premier League è assolutamente la dominatrice di questa Champions, considerando che tutte le sei squadre ai nastri di partenza hanno ottenuto, via girone unico o playoff, il pass degli ottavi: praticamente il 50% delle squadre presenti nel prossimo turno è di fatto proveniente dall'Inghilterra.