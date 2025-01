Champions in chiaro mercoledì 29 gennaio, scelta la partita: nessuna italiana coinvolta

Un match dell'ultima giornata della fase campionato di Champions League verrà trasmesso in diretta e in chiaro: tocca a Manchester City-Club Brugge.

La prima fase della Champions League 2024/25 si chiuderà nella serata di mercoledì 29 gennaio, quando andranno in scena, in contemporanea, tutte e 18 le partite che completeranno il programma dell'ottava giornata della league phase.

Delle 18 gare in programma nella rovente serata di mercoledì, una verrà trasmessa in diretta e in chiaro. Tuttavia, il match che è stato scelto non vedrà impegnata alcuna squadra italiana.

