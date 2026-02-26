Chad Johnson e Raheem Taylor-Parkes lanceranno il programma "The Late Run with Ochocinco" di GOAL il 26 febbraio

L'amore di Johnson per il calcio è nato quando era bambino a Miami. È bastato vedere Diego Maradona al massimo della sua forma per conquistare la futura stella del football americano, che da allora ha intrapreso un incredibile percorso calcistico sia come tifoso che, alla fine, come giocatore.

L'ex wide receiver della NFL è uno dei giocatori di football americano più popolari di sempre, avendo costruito una carriera leggendaria principalmente con i Cincinnati Bengals e giocando nella NFL per 11 stagioni. Tuttavia, non si è mai allontanato troppo dal calcio. Nel 2011, durante il lockout della NFL, ha sostenuto un provino di quattro giorni per lo Sporting Kansas City e, nel 2018 e nel 2019, ha giocato nella NPSL per il club della sua città natale, il Boca Raton FC. Da allora ha lavorato come analista per Fox ai Mondiali del 2022, giocando anche nel The Soccer Tournament, dove tornerà quest'estate con il Villarreal.

Con l'avvicinarsi dei Mondiali del 2026, Johnson ritiene che il calcio statunitense stia entrando in un momento decisivo.

"Il calcio è stato il mio primo amore", dice Johnson. "Durante la pausa della NFL, attraversavo l'oceano per vedere giocare giocatori come [Cristiano] Ronaldo e [Lionel] Messi. Quello a cui stiamo assistendo ora negli Stati Uniti è una tempesta perfetta che contribuirà a consolidare il tifo calcistico in America. Ho giocato nel Super Bowl XLVI, ma quello che succederà a giugno e luglio sarà come 100 Super Bowl e porterà questo tifo ancora più lontano.

Non vedo l'ora di scoprire cosa ne pensano i tifosi del programma e di condividere il mio amore per questo sport e quello dei nostri ospiti, e di poterlo fare con un partner come GOAL".