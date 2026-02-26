GOAL
Chad Johnson e Raheem Taylor-Parkes lanceranno il programma "The Late Run with Ochocinco" di GOAL il 26 febbraio
L'amore di Johnson per il calcio
L'amore di Johnson per il calcio è nato quando era bambino a Miami. È bastato vedere Diego Maradona al massimo della sua forma per conquistare la futura stella del football americano, che da allora ha intrapreso un incredibile percorso calcistico sia come tifoso che, alla fine, come giocatore.
L'ex wide receiver della NFL è uno dei giocatori di football americano più popolari di sempre, avendo costruito una carriera leggendaria principalmente con i Cincinnati Bengals e giocando nella NFL per 11 stagioni. Tuttavia, non si è mai allontanato troppo dal calcio. Nel 2011, durante il lockout della NFL, ha sostenuto un provino di quattro giorni per lo Sporting Kansas City e, nel 2018 e nel 2019, ha giocato nella NPSL per il club della sua città natale, il Boca Raton FC. Da allora ha lavorato come analista per Fox ai Mondiali del 2022, giocando anche nel The Soccer Tournament, dove tornerà quest'estate con il Villarreal.
Con l'avvicinarsi dei Mondiali del 2026, Johnson ritiene che il calcio statunitense stia entrando in un momento decisivo.
"Il calcio è stato il mio primo amore", dice Johnson. "Durante la pausa della NFL, attraversavo l'oceano per vedere giocare giocatori come [Cristiano] Ronaldo e [Lionel] Messi. Quello a cui stiamo assistendo ora negli Stati Uniti è una tempesta perfetta che contribuirà a consolidare il tifo calcistico in America. Ho giocato nel Super Bowl XLVI, ma quello che succederà a giugno e luglio sarà come 100 Super Bowl e porterà questo tifo ancora più lontano.
Non vedo l'ora di scoprire cosa ne pensano i tifosi del programma e di condividere il mio amore per questo sport e quello dei nostri ospiti, e di poterlo fare con un partner come GOAL".
Il nuovo spettacolo
Il programma, che sarà condotto da Raheem Taylor-Parkes di FootballCo, offrirà un approfondimento sul lato culturale del calcio attraverso conversazioni con alcune delle più grandi star e dei più grandi fan di questo sport. Johnson e Taylor-Parkes non si soffermeranno sulle tattiche o sui risultati, ma piuttosto sui sentimenti e sulle emozioni che definiscono l'amore delle persone per il calcio.
Jason Wagenheim, CEO di Footballco, ha dichiarato: "Ciò che rende The Late Run diverso è che non stiamo cercando di replicare i media calcistici tradizionali. Chad offre una prospettiva completamente unica e le conversazioni vanno ben oltre le tattiche, spaziando dalla musica all'intrattenimento e alla cultura globale. Negli Stati Uniti, il tifo calcistico è influenzato tanto dalla cultura quanto da ciò che accade in campo, e questo programma riflette questa realtà. Che siate tifosi di lunga data o nuovi appassionati, The Late Run offre una prospettiva che non troverete da nessun'altra parte".
La lista degli invitati
The Late Run ha già ingaggiato alcuni dei nomi più importanti dello sport e della cultura per la prima stagione dello show. La serie inizierà con una conversazione con uno dei comici più famosi al mondo, Kreischer, ma includerà anche ospiti con diversi punti di vista sul calcio.
Tra questi ci saranno ex giocatori come Ferdinand e Pique, nonché giocatori attuali come la stella della nazionale femminile statunitense Midge Purce. The Late Run vedrà anche la partecipazione di alcuni dei più grandi fan di questo sport, tra cui le star del football americano Cliff Avril e Cam Little.
Cosa succederà dopo?
La serie sarà disponibile su YouTube e pubblicata su diverse piattaforme di podcast. Cerca i clip dello show anche sui canali social di GOAL, compresi i nuovi account dedicati ai contenuti di Late Run.
The Late Run with Ochocinco debutta il 26 febbraio. Seguite gli episodi settimanali su YouTube: @thelaterunshow, o sui podcast Apple e Spotify.
