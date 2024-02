Cesena-Entella dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La capolista Cesena ospita la Virtus Entella nell’anticipo del venerdì in Serie C: grande sfida all’Orogel Stadium.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Continua senza sosta la stagione di Serie C NOW, la cui ventinovesima giornata si aprirà venerdì 1° marzo. Fra le partite in programma spicca quella fra il Cesena capolista e la Virtus Entella, impegnata nella lotta per entrare in zona playoff.

Romagnoli saldamente al comando: la squadra di Toscano sta vivendo una cavalcata magica e aspetta di avvicinarsi ulteriormente al ritorno in B; più sottotono i liguri, che però con Gallo in panchina hanno migliorato il rendimento e vogliono la post-season.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv.