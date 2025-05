Cesena o Bari, chi va ai playoff di Serie B in caso di arrivo a pari punti? Scontri diretti o differenza reti, cosa dice il regolamento

In Serie B rimane l'ultimo posto disponibile per andare ai playoff: chi tra Cesena e Bari se lo aggiudicherebbe in caso di arrivo a pari punti?

Il discorso promozione è stato chiuso da tempo con i ritorni in Serie A di Sassuolo e Pisa. Quello relativo alla zona retrocessione è ancora apertissimo, con Sampdoria e Salernitana tra le altre a forte rischio. Mentre rimane un solo posto disponibile per entrare nei playoff. Cesena o Bari: solo una delle due potrà giocare gli spareggi promozione al termine del campionato. La formazione romagnola e quella pugliese andranno a caccia questa sera, rispettivamente in casa del Modena e del Sudtirol, del sesto pass dopo quelli già conquistati da Spezia, Cremonese, Juve Stabia, Catanzaro e Palermo. La situazione vede avvantaggiato il Cesena, che entra negli ultimi 90 minuti della stagione regolare all'ottavo posto e con tre punti di vantaggio sul Bari. Con la possibilità, dunque, anche che le due squadre taglino il traguardo con lo stesso numero di punti conquistati. L'articolo prosegue qui sotto Cosa accadrebbe dunque nel caso Cesena e Bari chiudessero a pari punti? Contano gli scontri diretti o la differenza reti? Il regolamento della Serie B.