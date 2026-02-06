Goal.com
Baresi BergomiGetty Images
Francesco Schirru

Cerimonia d'apertura, Baresi e Bergomi tedofori d'eccezione: a San Siro le leggende di Inter e Milan

I due ex capitani di Milan e Inter sono entrati a San Siro mentre Bocelli cantava Nessun Dorma: le anime delle due squadre milanesi per l'Olimpiade italiana.

Le due anime del passato per accendere il braciere dell'Olimpiade 2026. Milano-Cortina si è aperta al mondo con la cerimonia d'apertura dei Giochi Invernali, puntando su tantissimi italiani, tra musicisti, attori e personalità del paese. Tra questi anche due calciatori, ovvero Beppe Bergomi e Franco Baresi, che a San Siro, teatro dell'evento, hanno vissuto centinaia di momenti esaltanti.

Mentre Andrea Bocelli si esibiva in 'Nessun dorma', Bergomi e Baresi sono comparsi sul prato del Meazza in qualità di tedofori, gli ultimi di una serie infinita che ha coinvolto colleghi del calcio come Allegri, Chivu e Cannavaro, ma anche personalità sportive, musicali e cinematografiche provenienti da tutto il mondo. 

Le due metà di San Siro, di Inter e Milan, sono arrivate sul terreno di gioco sotto l'entusiasmo del pubblico presente e con gli applausi virtuali dei tifosi di tutto il mondo.

  • GLI ULTIMI TEDOFORI

    Baresi e Bergomi hanno portato la fiamma all'interno di San Siro in qualità di padroni di casa del passato, ma il braciere è stato acceso dai simboli italiani delle Olimpiadi invernali.

    Poco prima delle 23:30, infatti, i due bracieri di Milano e Cortina si sono accesi in contemporanea: a San Siro i due protagonisti sono stati Alberto Tomba e Deborah Compagnoni, autentiche leggende dello sport invernale italiano, mentre a Cortina ci ha pensato Sofia Goggia, una delle più importanti atlete italiane degli ultimi anni, impegnata ovviamente anhe in questi Giochi caslainghi.

