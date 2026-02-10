"Cerco di non concentrarmi esclusivamente sul calcio" - Lamine Yamal rivela come riesce a "staccare la spina" dalla pressione del Barcellona

Sebbene Yamal sia in grado di sfondare le difese avversarie con precisione chirurgica, le sue abilità chiaramente non si trasferiscono in cucina. Il giovane calciatore, autore di 15 gol in 30 presenze in tutte le competizioni in questa stagione, ha ammesso che il suo repertorio culinario è molto limitato, scherzando sul fatto che è "molto scarso" in cucina e che avrebbe difficoltà a sopravvivere se dovesse prepararsi da mangiare regolarmente.

"La verità è che ho smesso perché non faceva per me. Ero davvero pessimo, davvero pessimo", ha ammesso. "Al massimo ti preparo dei nuggets con patatine fritte".