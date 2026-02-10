Getty Images Sport
"Cerco di non concentrarmi esclusivamente sul calcio" - Lamine Yamal rivela come riesce a "staccare la spina" dalla pressione del Barcellona
L'arte di staccare la spina
Yamal è senza dubbio l'adolescente più osservato nel mondo del calcio, avendo battuto quasi tutti i record possibili al Barcellona e diventando una figura fondamentale per la nazionale spagnola. Tuttavia, il giovane insiste sul fatto che la chiave del suo successo risiede nella sua capacità di separare la vita professionale da quella personale. In un'intervista con ESPN, l'ala ha spiegato che evita di ossessionarsi con gli avversari o di guardare all'infinito filmati dei difensori, preferendo invece vivere la vita di un adolescente "normale" quando lascia il campo di allenamento.
"Faccio quello che fa qualsiasi diciottenne: esco con gli amici, mi prendo cura di mio fratello, gioco alla PlayStation, vado a fare una passeggiata... cose del genere", ha detto.
"Cerco di passare del tempo con i miei amici e di vivere la mia vita. Cerco di non concentrarmi esclusivamente sul calcio, di non pensare costantemente alla partita o di guardare video del terzino che dovrò affrontare, niente di tutto questo. Cerco di godermi l'intera giornata e, quando sono in campo, do il massimo, ma quando lascio il campo faccio lo stesso, staccando il più possibile dal calcio".
- AFP
Occhi puntati sui Mondiali e sui tacos messicani
Con i Mondiali del 2026 all'orizzonte, l'entusiasmo cresce nel campo della Roja. La Spagna è stata sorteggiata in un girone insieme a Capo Verde, Arabia Saudita e Uruguay, con partite in programma ad Atlanta e Guadalajara. Per Yamal, il torneo rappresenta un'altra opportunità per scrivere il suo nome nella storia, ma non vede l'ora anche di vivere l'esperienza culturale, in particolare il cibo messicano.
Alla domanda sul fatto di giocare a Guadalajara, Yamal ha confessato che, pur non avendo mai visitato il Paese prima d'ora, è ansioso di assaggiare la cucina locale. "C'è ancora molta strada da fare, ma l'entusiasmo è condiviso da tutti gli spagnoli. Vogliamo vincere e dare il massimo per il nostro Paese", ha detto. "Penso che dovrò provare i tacos. Non sono mai stato in Messico".
La star spagnola si confessa sulla sua passione per i Pokemon
In una rivelazione affascinante che ricorda al mondo la sua tenera età, Yamal ha parlato dei suoi hobby infantili prima di diventare famoso. Prima che la PlayStation diventasse un elemento fondamentale del suo tempo libero, l'attaccante trascorreva il tempo collezionando e giocando con le carte Pokémon. Ha spiegato che questo interesse è nato tanto dalla necessità economica quanto dalla passione, sottolineando che le console per videogiochi non erano sempre alla portata della sua famiglia durante la sua infanzia.
"A scuola giocavamo con le carte dei Pokémon e cose del genere. Alcuni giocavano con il Nintendo, ma soprattutto con le carte. Quando ero piccolo non potevamo permetterci una PlayStation o un Nintendo. Quindi giocavamo con i miei amici nel parco giochi con quelle carte, che costavano un euro", ha detto.
- AFP
Gli incubi culinari di Yamal
Sebbene Yamal sia in grado di sfondare le difese avversarie con precisione chirurgica, le sue abilità chiaramente non si trasferiscono in cucina. Il giovane calciatore, autore di 15 gol in 30 presenze in tutte le competizioni in questa stagione, ha ammesso che il suo repertorio culinario è molto limitato, scherzando sul fatto che è "molto scarso" in cucina e che avrebbe difficoltà a sopravvivere se dovesse prepararsi da mangiare regolarmente.
"La verità è che ho smesso perché non faceva per me. Ero davvero pessimo, davvero pessimo", ha ammesso. "Al massimo ti preparo dei nuggets con patatine fritte".
Tradotto automaticamente da GOAL-e
