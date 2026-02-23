Il CDA della Juventus approva il bilancio del primo semestre: conti in rosso di due milioni e mezzo, il comunicato del club bianconero

Il Consiglio di Amministrazione della Juventus ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2025.
Il primo semestre della stagione 2025/26 si chiude con una perdita di 2.5 milioni di euro, un risultato comunque in linea con le previsioni del club.
Nonostante il segno meno, i numeri raccontano una situazione più stabile rispetto al passato: la società ha ridotto diverse spese, aumentato i ricavi commerciali e rafforzato la propria struttura finanziaria grazie all’aumento di capitale completato a novembre 2025.