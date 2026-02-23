Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
John Elkann JuventusGetty Images
Michael Baldoin

Il CDA della Juventus approva il bilancio del primo semestre: conti in rosso di due milioni e mezzo, il comunicato del club bianconero

Il club torinese ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2025: migliora la sostenibilità rispetto agli scorsi anni.

Pubblicità

Il Consiglio di Amministrazione della Juventus ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2025. 

Il primo semestre della stagione 2025/26 si chiude con una perdita di 2.5 milioni di euro, un risultato comunque in linea con le previsioni del club.

Nonostante il segno meno, i numeri raccontano una situazione più stabile rispetto al passato: la società ha ridotto diverse spese, aumentato i ricavi commerciali e rafforzato la propria struttura finanziaria grazie all’aumento di capitale completato a novembre 2025. 

  • IL COMUNICATO DELLA JUVENTUS

    "Il primo semestre dell’esercizio 2025/2026 chiude con una perdita consolidata di € 2,5 milioni, con una variazione di € 19,4 milioni rispetto al risultato positivo di € 16,9 milioni consuntivato nel primo semestre dell’esercizio precedente. Il risultato beneficia degli effetti positivi derivanti dalle azioni di razionalizzazione strutturale dei costi attuate negli ultimi anni, sia nell’area Corporate sia nell’area Football, che non hanno peraltro comportato effetti sugli investimenti pianificati ai fini del raggiungimento degli obiettivi ipotizzati nel Piano Strategico sia in relazione alla competitività sportiva a livello italiano e internazionale, sia al rafforzamento del brand Juventus a livello globale. Ai fattori sopra evidenziati si aggiungono componenti di costo non ricorrenti riferibili ad accantonamenti per gli oneri connessi all’esonero dell’Head Coach della Prima Squadra maschile e relativo staff, avvenuto a ottobre 2025”.

    • Pubblicità

  • PERCHÉ I RICAVI SONO CAMBIATI

    Nel confronto con lo scorso anno, la Juventus ha incassato meno soprattutto per due motivi:

    • meno operazioni legate alla cessione dei giocatori rispetto alla stagione precedente;
    • meno partite giocate in casa in Serie A (8 contro le 10 dello scorso anno), con un impatto sugli incassi da stadio e sui diritti tv.

    In crescita invece le entrate da sponsor e accordi commerciali, grazie ai nuovi contratti firmati nel 2025.

    Nel complesso, il club ha registrato ricavi per 260,7 milioni di euro nel semestre, contro i 291,6 milioni dello stesso periodo 2024/25.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • COSTI, DEBITI E PROSPETTIVE DEL FUTURO

    Le spese complessive sono diminuite rispetto allo scorso anno, soprattutto per la riduzione del costo del personale e per minori oneri legati alle operazioni di mercato.

    Sono invece aumentati alcuni costi legati alla chiusura del rapporto con l’allenatore e allo staff tecnico.

    Il patrimonio netto è salito a 77.9 milioni di euro grazie all’aumento di capitale da 67 milioni completato a novembre 2025. L’indebitamento finanziario netto è pari a 298.8 milioni di euro, in aumento rispetto a giugno, anche per gli investimenti sul mercato e sulle strutture, tra cui interventi all’Allianz Stadium.

    Per l’intera stagione 2025/26 la società prevede ancora un risultato in perdita, molto legato all’andamento sportivo e alle prossime operazioni di mercato.

Champions League
Juventus crest
Juventus
JUV
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
0