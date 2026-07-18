Cavani al Lecce si può fare? Perché i salentini possono sognare il colpo "impossibile"

La clamorosa indiscrezione è stata lanciata dal Corriere del Mezzogiorno. Ed è, appunto, clamorosa: il Lecce sta pensando anche a Edinson Cavani per rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione.
Cavani, sì, è quel Cavani: uno dei più grandi idoli della storia del Napoli, bomber anche al PSG, per anni simbolo della Nazionale uruguaiana. E il Lecce, sì, è quel Lecce: la squadra che per quattro anni di fila si è salvata in Serie A all'ultima giornata o nelle ultime giornate. Non ce ne sono altri.
L'accostamento, almeno a prima vista, sembra insomma dei più strambi. Ma com'è possibile pensare a Cavani che lotta per non retrocedere in Serie A? Eppure i motivi per credere al gran ritorno dell'uruguaiano nel nostro campionato non mancano.
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