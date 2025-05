Catanzaro-Cesena Playoff Serie B dove vederla: DAZN o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Catanzaro-Cesena per il turno preliminare dei Playoff di Serie B: canale tv, diretta streaming e formazioni.

I Playoff di Serie B si aprono con le due partite valide per il turno preliminare: oltre a Juve Stabia-Palermo, ad inaugurare il mini-torneo che varrà l'ultima promozione è Catanzaro-Cesena.

I calabresi, giunti sesti in campionato, potranno guadagnarsi l'accesso alle semifinali (dove la prossima rivale sarà lo Spezia) con due risultati su tre: oltre alla vittoria, infatti, in virtù del miglior piazzamento in classifica (i romagnoli hanno chiuso settimi) la squadra di Caserta si qualificherebbe anche pareggiando. Non sono previsti infatti supplementari o rigori né match di andata e ritorno, bensì un'unica gara secca.

Tutto su Catanzaro-Cesena: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.