Catania-Trapani dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Dopo il 2-1 in campionato di dieci giorni fa, rossazzurri e granata si ritrovano al Massimino: in palio i quarti di Coppa Italia Serie C.

Catania e Trapani si ritrovano in Coppa Italia Serie C. Al Massimino va in scena il secondo atto della sfida tutta siciliana, già proposta in campionato dieci giorni fa. Allora fu trionfo per gli uomini di Mimmo Toscano. Catania reduce dal pari subito in rimonta dall’Avellino sabato, mentre, nella stessa giornata, il Trapani ha liquidato per 4-0 il Latina.

Chi vince supera il turno e accede ai quarti di finale.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.