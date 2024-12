Catania-Sorrento dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Catania vs Sorrento

Serie C

Etnei al Massimino contro i campani: sfida playoff per Toscano e Barilari.

Sfida playoff nella domenica della 20esima giornata di Serie C NOW. Ad affrontarsi saranno il Catania di Mimmo Toscano e il Sorrento di Enrico Barilari.

Al Massimino obiettivo rilancio per i rossazzurri, andati ko contro il Potenza e a caccia di tre punti che consentano di inseguire il podio del girone C. Occhio, però, ai rossoneri, che in classifica hanno solo un punto meno di Inglese e compagni e sognano di fare il colpaccio sotto l’Etna.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.