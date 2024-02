Catania-Rimini dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Al Massimino va in scena la semifinale di ritorno di Coppa Italia Serie C: il Rimini sogna la finale, il Catania la rimonta.

Finale in palio. La Coppa Italia Serie C è giunta alle semifinali di ritorno, con quella attesissima fra Catania e Rimini a mettere in palio il secondo pass per l’ultimo e decisivo atto.

Si ripartirà dall’1-0 biancorosso maturato in Romagna, con uno stadio Massimino interamente esaurito per spingere i rossazzurri di Cristiano Lucarelli.

Momenti opposti, invece, per quanto riguarda il campionato: Catania fin qui al di sotto le aspettative, con la Coppa Italia ultima spiaggia per rimettere in piedi una stagione con tanti bassi e pochi alti.

Rimini, invece, ottavo nel girone B e reduce da ben tre vittorie di fila, in cui complessivamente i romagnoli hanno messo a referto ben 10 goal.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.