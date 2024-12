Catania-Potenza dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Catania vs Potenza

Serie C

Big match al Massimino: etnei e lucani vengono da una vittoria con cinque goal segnati e lottano per l’alta classifica del girone C.

Big match al Massimino. Il sabato pomeriggio di Serie C offre la sfida fra Catania e Potenza, nell’ultimo turno del girone di andata di Serie C NOW.

Settimana positiva per etnei e lucani; la squadra di Mimmo Toscano ha stravinto a Taranto domenica scorsa, trionfando per 5-1 allo Iacovone. Stesso punteggio anche per il Potenza, che ha dato spettacolo al Viviani contro il Latina, seguendo il solco di un’ottima prima metà di stagione.

Sotto l’Etna, dunque, in palio punti pesanti per le zone nobili della graduatoria.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.