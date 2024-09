Catania-Picerno dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Super sfida al Massimino: etnei e lucani a confronto per la vetta, sold-out previsto in Sicilia.

Sarà big match al Massimino nella quarta giornata del campionato di Serie C NOW. A sfidarsi saranno Catania e Picerno, fra le quattro squadre del girone C in vetta alla classifica con 7 punti in tre giornate.

Buonissimo l’avvio di entrambe: etnei che, dopo il pari di Sorrento all’esordio, hanno piegato Benevento e Juventus Next Gen, alimentando l’entusiasmo dei tifosi rossazzurri.

Altro inizio super di stagione per i lucani, che ormai non sono più una sorpresa di questo torneo.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.